Katze in erbärmlichen Zustand: Tierheim in NRW tobt – „Lasst die Finger davon“

Was für ein schrecklicher Anblick, den ein Tierheim in NRW gewährt! Immer wieder werden Hunde oder Katzen ausgesetzt, danach oft zu Tierheimen gebracht. Schlimm genug – noch schlimmer wird es, wenn Tiere extra aus Profitgier speziell gezüchtet werden. Genau einen dieser Fälle schildert jetzt ein Tierheim in NRW.

Und auch, wenn das Katzen-Foto zunächst sehr süß scheint, hat es doch einen verdammt üblen Hintergrund. „Bitte verkneift euch Kommentare wie ‚Oh, ist die süß‘, denn genau diese Reaktion auf das Aussehen der Scottish-Fold-Katzen ist seit Generationen ihr Verhängnis“, legt das Social-Media-Team des Tierheims in NRW auf Facebook los.

Katze in erbärmlichen Zustand: Tierheim in NRW tobt

Und weiter: „Die Nachfrage nach den Tieren ist riesig und so wird ohne Rücksicht auf Verluste gezüchtet. Und das, obwohl sie zu den Qualzuchten zählen und ihr Leben lang massiv unter ihren angezüchteten Gen-Defekten leiden.“ Auf dem Foto sieht man Katze Lotti, die anders aussieht als ihre Artgenossen.

Das Tierheim klärt auf: „Sie wurde als Fundtier abgegeben und ist seitdem in der Obhut des Tierärzteteams in Neuss-Süd. Die arme Katze ist kaum in der Lage, selbstständig Kot abzusetzen. Und wenn, dann verliert sie ihn einfach, wo sie geht und steht. Immer wieder bekommt sie Einläufe, immer wieder muss ihr Darm ausgeräumt werden. Dazu hat sie große Probleme beim Laufen, bekommt jetzt schon dauerhaft Schmerzmittel.“

„Verkneift es euch“

Man müsse schauen, wie es mit der Katze weitergeht. Dann folgt der wichtige Appell: „Bitte lasst die Finger von Scottish-Fold-Katzen, es sei denn, es handelt sich um Notfälle aus Tierheimen. Unterstützt die Zucht nicht und klärt alle Katzenfreunde darüber auf, dass der Preis für Knickohren äußerst hoch und schmerzhaft ist.“

Und auch andere Tierfreunde zeigen sich erschüttert ob des Fotos. Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Es müsste auch die Haltung in Deutschland verboten werden, die Zucht ist verboten.“

„Verstehe diese abartigen Vorstellungen von schön nicht, die manche Menschen haben. Ich liebe Katzen über alles, aber weder die Fold-Katzen, noch die Perser oder die Nacktkatzen sind schön. Ich finde sogar, man sieht ihnen an, dass sie nicht lebenstauglich sind.“

„Und dank der Promis Kirsten Dunst, Ed Sheeran, Claudia Schiffer und natürlich auch der tollen Taylor Swift wird sie leider immer beliebter…“

Bleibt zu hoffen, dass der Appell nicht schon nach wenigen Tagen abflacht…