Espelkamp (NRW): Bericht: zwei Tote nach Schießerei ++ Polizei geht offenbar von Amok-Lage aus

In NRW kam es offenbar zu einer Schießerei. Dabei ist laut Bericht mindestens eine Person gestorben.

Espelkamp. Schreckliche Nachrichten aus Espelkamp in NRW:

In der Innenstadt von Espelkamp in NRW (Kreis Minden-Lübbecke) hat es laut Polizei am späten Vormittag eine Schießerei gegeben. Zwei Personen sind dabei getötet worden.

Espelkamp (NRW): SEK sucht flüchtigen Schützen

Das SEK sei bereits vor Ort. Laut der „Bild“ geht die Polizei von einer Amoklage aus. Ein Polizeisprecher wollte das jedoch gegenüber DER WESTEN nicht bestätigen da der Einsatz noch laufe.

Was der Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN jedoch bestätigen konnte, war das zwei Personen, ein Mann und eine Frau, getötet worden sind.

Espelkamp: Tathintergründe sind noch unklar

Laut Informationen der Deutschen Presse Agentur seien die Schüsse in einem Haus in der Innenstadt gefallen. Der Tätet befinde sich auf der Flucht, die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach Informationen des „Westfalen-Blatts“ wurden Polizeikräfte aus der ganzen Region zusammengezogen, um den Tatverdächtigen zu suchen.

Die Hintergründe der Tat sind bislang völlig unklar.

Espelkamp hat rund 25.000 Einwohner und liegt ganz nordöstlich von NRW im Kreis Minden-Lübbecke in unmittelbarer Grenze zu Niedersachsen.

In Kürze mehr. (dav)