Feuer-Drama in NRW! Frau verbrennt in eigener Wohnung

Tragisches Unglück in NRW! In Eschweiler kam es am frühen Freitagmorgen (28. Februar) zu einem dramatischen Brand in einem Mehrfamilienhaus. Dabei soll laut ersten Informationen eine 66-jährige Frau in ihren eigenen vier Wänden ums Leben gekommen sein.

Ihr Ehemann (69) sowie zwei Kinder im Alter von neun und elf Jahren mussten durch die Rettungskräfte der Feuerwehr aus der Feuer-Hölle gerettet werden. Der Senior schwebte zwischenzeitlich sogar in Lebensgefahr. Das Feuer war gegen 2.47 Uhr ausgebrochen. Noch ist unklar, wie es zu dem verheerenden Brand in NRW kommen konnte.

NRW: Feuerwehr muss Anwohner evakuieren

In der Straße Pumpe in der NRW-Stadt Eschweiler soll es zu dem dramatischen Unglück am frühen Freitagmorgen gekommen sein. Für eine 66-jährige Frau kam dabei jede Hilfe zu spät, die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch ihren Tod feststellen.

Außerdem interessant: Bielefeld/NRW: Lebensgefahr nach Schüssen am Landgericht! Flüchtiger Tatverdächtiger festgenommen

Auch ihr Ehemann trug schwere Verletzungen davon, ist laut Angaben der NRW-Polizei aber mittlerweile außer Lebensgefahr. Die beiden geretteten Kinder sollen bei dem Brand nur leicht verletzt worden sein.

Die Feuerwehr schilderte nach ihrem Eintreffen gegen 3 Uhr morgens dramatische Szenen. Denn die Flammen standen in dem Wohnhaus zwischenzeitlich so hoch, dass sie sogar drohten, auf das Nachbargebäude überzugreifen. Den Einsatzkräften blieb keine andere Wahl, als das angrenzende Wohnhaus samt seiner Bewohner zu evakuieren.

+++ Wetter in NRW dreht voll auf! „Volle Lotte Frühlingsdröhnung“ +++

Ursache ist noch unklar

Der Bereich rund um die Brandstelle ist nach wie vor weiträumig abgesperrt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen nach dem Brand in der NRW-Stadt übernommen. Noch ist unklar, wie das Feuer in dem Eschweiler Mehrfamilienhaus ausbrechen konnte.

Diese News aus NRW könnten jetzt außerdem interessant für dich sein:

Wir berichten an dieser Stelle weiter.