Üble Gefahr in NRW-Gewässer! Nicht nur Tieren drohen dramatische Folgen

Die hohen Temperaturen der vergangenen Tage machten es bitter nötig, dass wir uns hin und wieder abkühlten. Während für die einen der Gang zur nächsten Eisdiele bei der Hitze unerlässlich war, zog es andere dagegen in eines der zahlreichen Gewässer in NRW.

Immer wieder müssen die Städte aber auch Warnungen für so manchen See oder Fluss aussprechen. So drohte diese Woche die Stadt Duisburg mit „ordentlichen Strafen“, wenn sich Anwohner und Touristen nicht daran halten, im Rhein zu baden (hier mehr dazu >>>). Aber auch die NRW-Hauptstadt Düsseldorf muss jetzt eine dringende Warnung aussprechen.

NRW: Achtung, Blaualgen-Alarm!

Der Zamek-See liegt in der Nähe von Düsseldorf und gilt als beliebtes Naherholungsgebiet für Jung und Alt. Zum Schwimmen wird das Stillgewässer allerdings schon länger nicht mehr genutzt. Dafür ist es bei Anglern sehr beliebt.

Wie die Stadt Düsseldorf jetzt allerdings warnt, hat gerade die Blütezeit der Blaualgen im Zamek-See begonnen. Größere Mengen treiben derzeit auf der Wasseroberfläche des Gewässers und sind durch den Wind auch an die Ufer gelangt. Blaualgen werden auch Cyanobakterien genannt und gelten als giftig und können Mensch und Tier bei Kontakt durchaus gefährlich werden.

NRW-Stadt mit dringender Warnung!

Erkennen kann man sie an den hellbraunen bis rötlichen Flecken, die sie im Wasser hinterlassen, und dem modrig-faulen Geruch. Bei Menschen kann der Kontakt zu Reizungen der Schleimhaut und Entzündungsreaktionen führen. Wer aus Versehen größere Mengen aufnimmt, bei dem kann es zu Durchfall und Erbrechen kommen.

Für Tiere können die Folgen sogar noch dramatischer ausfallen. Von Durchfall bis zu einem Herz-Kreislauf-Zusammenbruch ist alles möglich. Deshalb richtet die NRW-Stadt Düsseldorf auch vor allem an Hunde-Besitzer eine Warnung: „Hundebesitzer sollten ihre Tiere nicht aus dem Gewässer trinken lassen und auch direkten Hautkontakt der Tiere mit dem Wasser vermeiden.“ Der betroffene Bereich am Zamek-See sei mittlerweile ausgeschildert, sollte sich die Lage weiter zuspitzen, müsste die Stadt weitere Maßnahmen ergreifen.