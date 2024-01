NRW: Raser provoziert schweren Unfall! Mehrere Personen verletzt – Frau in Lebensgefahr

Schweres Unglück in Düsseldorf (NRW)! In der NRW-Landeshauptstadt ist es am Sonntagabend (14. Januar) zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Insgesamt sechs Personen wurden dabei verletzt – eine Frau sogar lebensgefährlich.

Wie die Polizei am Montagvormittag (15. Januar) berichtet, soll ein 33-jähriger Düsseldorfer für den schweren Unfall verantwortlich sein. Gemeinsam mit drei weiteren Insassen war er um kurz vor 21 Uhr auf der Karlstraße in Richtung Worringer Straße bei einer Geschwindigkeit von über 100 Kilometern pro Stunde unterwegs. Auf der Gegenfahrbahn fuhr zur gleichen Zeit ein 35-jähriger Autofahrer, der in eine Grundstückseinfahrt einbiegen wollte. Er übersah den heranrauschenden Mercedes – eine Kollision konnte nicht mehr verhindert werden.

NRW: Schneise der Verwüstung nach Unfall

Der 33-Jährige soll mit seinem Fahrzeug in die Beifahrerseite seines Gegenübers gerast sein. Durch die Wucht der Kollision rauschte der Range Rover weiter und zog dabei weitere geparkte Autos in Mitleidenschaft. Erst ein Baum beendete seine Weiterfahrt. Der 35-jährige Fahrer und sein 39-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Insassen des verunfallten Mercedes erwischte es zum Teil noch schwerer. Während der Fahrer und zwei Insassen (26, 31) nur leicht verletzt wurden, schwebt eine 40-Jährige seit dem Unglück in Lebensgefahr.

Schwerer Verkehrsunfall in NRW-City! Foto: Patrick Schüller

War nicht nur die Raserei Ursache für den Unfall?

Bei seiner rasanten Fahrt soll der Mercedes-Fahrer mehrere Autos überholt und durch Lichthupe zum Ausweichen gedrängt haben. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten stand er zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss.

Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Die Worringer Straße blieb am Sonntagabend für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Führerschein des Mercedes-Fahrers wurde darüber hinaus einkassiert.