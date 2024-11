NRW: Tödlicher Straßenbahn-Unfall! Polizei steht vor einem Rätsel

Eine Unfall-Tragödie hat sich am Montag (26. November) in NRW ereignet. Eine Frau wurde von einer Straßenbahn erfasst, mitgeschleift und dabei tödlich verletzt. So dramatisch dieser Vorfall ist, so unklar sind die Hintergründe.

Wie die Polizei Düsseldorf am Dienstag mitteilte, hat sich der Unfall am Montagnachmittag im Stadtteil Mörsenbroich der NRW-Landeshauptstadt zugetragen. Doch aktuell ist noch nicht einmal klar, um wen es sich bei der tödlich verletzten Frau überhaupt handelt.

NRW: Frau stirbt in Düsseldorf bei Straßenbahn-Unfall

Nach Angaben der Düsseldorfer Polizei ist die bislang unbekannte ältere Dame am Montagnachmittag auf der Münsterstraße von einer Straßenbahn der Linie 701 erfasst worden. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen überquerte die Frau um 17.13 Uhr die Münsterstraße auf Höhe des Vogelsanger Wegs, etwa 30 Meter von der dortigen Ampel entfernt. Hierbei übersah die Frau offenbar die heranfahrende Straßenbahn in Richtung Düsseldorf-Rath. Sie wurde von dieser erfasst und mehrere Meter mitgeschleift.

Identität der älteren Dame ungeklärt

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen der Feuerwehr Düsseldorf verstarb die Frau kurze Zeit später an der Unfallstelle im Rettungswagen. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei NRW wurde hinzugezogen, um den konkreten Hergang rekonstruieren zu können.

Die Polizei steht also vor einem doppelten Rätsel. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist ebenso unklar wie die Identität des Unfall-Opfers. Beides ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Es ist innerhalb weniger Tage der zweite Unfall mit einer Straßenbahn in der NRW-Landeshauptstadt. Am Samstag (23. November) um 0.05 Uhr erfasste eine Bahn der Linie 705 einen 69 Jahre alten Mann. Er wurde unter Bahn eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen (>>> hier die Einzelheiten).