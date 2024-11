Bochum: Horror in U-Bahn-Station – Kind (11) von Zug erfasst!

Dramatische Szenen an der U-Bahn-Haltestelle „Planetarium“ in Bochum!

Wie die Polizei am Dienstag (26. November) mitteilte, kam es am gestrigen Montag (25. November) zu einem schrecklichen Unfall in Bochum-Grumme. Ein elfjähriger Junge wurde von einer Straßenbahn erfasst!

Der Unfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle „Planetarium“. Der Schüler aus Bochum stürzte laut Polizei in das tieferliegende Gleisbett – genau in dem Moment, als zeitgleich eine Bahn einfuhr!

Der elfjährige Junge wurde schwer verletzt, musste umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Der Bahnfahrer (46) musste ebenfalls medizinisch versorgt werden, da er nach dem Unfall mit dem Jungen einen schweren Schock erlitten hatte.

Nun ermittelt das Bochumer Verkehrskommissariat, wie genau es zu dem schrecklichen Unfall kommen konnte.