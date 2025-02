NRW: Betrunkenes Pärchen steigt in Rettungswagen – unfassbar, auf welche Idee es kommt

Irrer Zwischenfall in NRW! Wie die Polizei Düsseldorf berichtet, ist am Sonntagmorgen (9. Februar) ein Paar, das einiges an Alkohol getankt hatte, in einen Rettungswagen der Feuerwehr Düsseldorf gestiegen.

Das scheinbar herrenlose Einsatzfahrzeug stand kurz nach 5 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der NRW-Stadt. Eine 27-Jährige setzte sich in Begleitung eines 19-Jährigen kurzerhand hinters Steuer – und fuhr mit dem Rettungsfahrzeug los. Als einer der beiden Rettungssanitäter zum Wagen zurückkehrte, traf ihn der Schlag.

NRW: Paar treibt es auf die Spitze

Die Einsatzkräfte waren zu einem medizinischen Notfall in das Wohngebiet in Düsseldorf ausgerückt. Mit laufendem Motor stellten sie den Rettungswagen vor einem Mehrfamilienhaus ab – ohne ahnen zu können, was nur wenig später passieren würde.

Denn einer der beiden Rettungssanitäter erwischte das betrunkene Pärchen in flagranti m Einsatzwagen. Die 27-jährige Fahrerin war gerade dabei, mit dem entwendeten Fahrzeug rückwärts zu setzen und dabei Selfies von sich und ihrem Begleiter (19) zu machen. Der Sanitäter fackelte er nicht lange und alarmierte die Polizei.

Aussage der 27-Jährigen ist unfassbar

Als der Rettungssanitäter das Paar auf seine unfassbare Aktion ansprach und zurechtwies, konnte die 27-Jährige nicht verstehen, „wo das Problem sei“. Doch bevor die Beamten der NRW-Polizei eintrafen, machte sich das Paar aus dem Staub.

Wenig später konnten die beiden Düsseldorfer in der Nähe des Tatorts angetroffen und überprüft werden. Die Beamten nahmen nicht nur dem 19-Jährigen sein Handy hab, sondern nahmen seine Begleiterin auch kurzerhand mit aufs Revier, nachdem diese sich aggressiv zeigte und sich nicht ausweisen konnte.

Nach Überprüfung ihrer Personalien konnte sie entlassen werden. Doch das betrunkene Paar aus NRW erwartet jetzt eine Strafanzeige. Die 27-Jährige kassierte darüber hinaus ein Fahrverbot. Die Ermittlungen dauern an.