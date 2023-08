NRW: Anwohner in Feuer-Hölle gefangen – Frau kann nur noch tot geborgen werden!

In Düsseldorf (NRW) ist am Donnerstagvormittag (10. August) ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus außer Kontrolle geraten. Eine Wohnung im Erdgeschoss brannte plötzlich lichterloh. Anwohner hatten den Brand gemeldet, nachdem bereits Flammen aus den Fenstern schlugen und Rauch bis auf die Straße im Stadtteil Mörsenbroich drang.

Mehrere Personen sollen sich nicht rechtzeitig aus dem verrauchten Gebäude in NRW haben retten können. Darunter auch eine Mutter mit ihrem Kind, die im zweiten Obergeschoss festsaß. Auch die Bewohnerin der in Brand geratenen Erdgeschoss-Wohnung – eine 88-jährige Frau – war in der Feuer-Hölle gefangen, mit schrecklichen Folgen!

NRW: 88-Jährige wird tot gefunden

Noch ist unklar, was den Großbrand in Düsseldorf-Mörsenbroich ausgelöst hatte. Doch als die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf eintrafen, stand das Mehrfamilienhaus bereits deutlich sichtbar in Flammen und war von dichtem Rauch umgeben.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung hatte sich eine Mutter mit ihrem Kind nicht mehr rechtzeitig aus ihrer Wohnung im 2. OG retten können. Die Feuerwehr-Kameraden konnten sie mit leichten Verletzungen retten. Auch ein Mitarbeiter der Feuerwehr zog sich bei dem Einsatz leichte Verletzungen zu. Für die 88-jährige Bewohnerin der in Brand stehenden Erdgeschosswohnung kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie konnte nur noch tot geborgen werden.

Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Über mehrere Stunden hinweg kämpften die Einsatzkräfte gegen die lodernden Flammen an. Außerdem waren aufwändige Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen notwendig. Auch die Netzgesellschaft wurde eingeschaltet und stellte kurzerhand den Strom des Gebäudes aus. Außerdem wurde ein Statiker hinzugezogen, da zwischenzeitlich unklar war, ob das Mehrfamilienhaus so schwer beschädigt worden war, dass es drohte, einzustürzen.

Das Haus in Düsseldorf (NRW) ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die betroffenen Anwohner müssen erst mal bei ihren Bekannten und Verwandten unterkommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen.