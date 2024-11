NRW: US-Amerikaner isst zum ersten Mal Poldis Mangal-Döner – sein Urteil ist eindeutig

„Mer schwöre dir he op Treu un op Iehr. Mer stonn zo dir, FC Kölle“, singen regelmäßig tausende Fußball-Liebhaber in den Fankurven des 1. FC Köln. Doch nicht nur die rot-weißen Farben oder das Kölsch prägen den Fußball rund um die NRW-Metropole – nein, auch Lukas Podolski (39) ist für viele der Inbegriff des Vereins.

Doch der Fußballer hat nicht nur einen starken linken Fuß und zahlreiche Pokale gewonnen. Auch zahlreiche Döner- und Eis-Ketten machen ihn mittlerweile zu einem Begriff. Und nun versucht sich ein Amerikaner an seinem Döner – das Urteil? Definitiv eindeutig.

Poldi Döner: US-Amerikaner probiert NRW-Produkt

Viele Menschen lieben Döner – schließlich ist der leckere Snack rund um Falafel und heißem Drehspieß nicht nur schnell auf der Hand, sondern auch heiß begehrt. Kein Wunder, dass auch Lukas Podolski auf das Gericht gesetzt hat. Auch Poldis Döner-Business hat sich hohe Ziele gesetzt: „Wir wollen den besten Döner Deutschlands machen – und darüber hinaus”. So wird Poldi auf der Mangal-Website zitiert.

Doch offensichtlich kommt der Döner auch gut an, immerhin gibt es in NRW rund 27 Filialen. Und in genau so eine ist jetzt ein Amerikaner gegangen – seine Mission? Endlich einmal selbst den berühmten Döner probieren. Nachdem er die zahllose Schicht des Aluminiumpapiers entfernt hatte, staunte er nicht schlecht. Der Döner erinnerte ihn an Subway. Warum? Er ist „so lang“! Aber nun zum Wichtigsten – was sagt der Geschmackstest?

Döner-Test: Kommt das Fast-Food gut an?

„Einfach top. Es liefert dir lange, schöne Fleischstücke. Es ist ein bisschen knusprig.“ Und das Endfazit? „Das ist absolut solide.“ Und offenbar kam der Test auch bei den zahlreichen Usern gut an – immerhin haben bereits über 500 Instagram-User den Beitrag mit einem viralen Daumen-Hoch versehen. Und nicht nur das! Sie kommentierten auch mit einigen Feuer-Emojis.

Hier kannst du dir das Video ansehen:

In dem Sinne: Guten Appetit! Und wer weiß – vielleicht testet der US-Amerikaner bald weitere NRW-typische Gerichte. Wie wärs zum Beispiel mit „Himmel und ÄÄd?“