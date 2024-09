Feuer-Horror in NRW! Auf dem größten Campingplatz Deutschlands auf der Grav-Insel bei Wesel brannte es. Das Feuer griff sogar auf Nachbarparzellen über. In der Nacht zu Mittwoch (11. September) brach das Feuer gegen 4.20 Uhr in NRW aus.

Die Ursache ist noch unklar. Die Polizei teilte mit: „Die gesamte Parzelle mit dem Mobilheim brannte komplett nieder. Zudem ergaben sich Brandschäden an den Mobilheimen der Nachbarparzellen“. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an.

Feuer-Horror in NRW: Deutschlands größter Campingplatz brennt

Von zwei Pavillons, zwei Gartenhütten und dem Mobilheim blieben nur noch Trümmer übrig. Zum Glück wurden keine Menschen verletzt. Die Kripo ermittelt jetzt zur Ursache des Brandes.

Der riesige Campingplatz Grav-Insel wurde schon im Juni von einem Unglück heimgesucht. Damals trat der Rhein über die Ufer, überflutete so Teile des beliebten Urlaubsortes. Tagescamper mussten mit ihren Wohnmobilen und Campingwagen aus dem vorderen Bereich des Platzes wegfahren.

Auf der Rhein-Insel haben bis zu 15.000 Camper Platz. Ein Damm führt auf den Platz, der in der Hochsaison einer Kleinstadt gleicht.