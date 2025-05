NRW: Pendler horchen auf – neuer ÖPNV-Tarif noch in diesem Jahr

Pendler in NRW sollten besser genau aufpassen, denn es gibt neue Pläne des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR). Noch in diesem Jahr möchte man in ganz NRW einen brandneuen Tarif einführen, der die Fahrt mit dem ÖPNV deutlich verbessern soll.

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat große Pläne, denn noch im Jahr 2025 soll ein neuer Tarif und eine Plattform eingeführt werden. Es soll nämlich in ganz NRW eine Plattform für ein On-Demand-Angebot wie Shuttles und Anrufsammeltaxis eingeführt werden, wie „Ruhr24“ berichtet.

On-Demand-Plattform ab Herbst verfügbar

On-Demand, das bedeutet, dass diese nur nach Bedarf und auch ohne einen festen Fahrplan angeboten wird. Pendler in ganz NRW können diesen neuen Service dadurch spontan und flexibel buchen, was den öffentlichen Nahverkehr deutlich verbessern soll.

Um diesen ambitionierten Service umzusetzen, arbeiten das Kompetenzcenter Digitalisierung NRW (KCD), der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und das Verkehrsministerium zusammen. Es soll ein System entwickelt werden, über das man Angebote wie Shuttles, Rufbusse und Anrufsammeltaxis über eine zentrale Plattform buchen kann, wie „Ruhr24“ berichtet. Laut aktuellen Plänen soll die neue Plattform auch bereits ab Herbst 2025 in Betrieb genommen werden.

Der VRR-Vorstandssprecher Oliver Wittke erklärt: „Unsere Vision ist es, dass diese Dienste über eine landesweite App buchbar sind. Perspektivisch sollen die Verkehre auch über die gleichen Mobilitäts-Apps erreichbar sein, die bereits die ÖPNV-Angebote Bus und Bahn abdecken. So entsteht eine nahtlose, unkomplizierte Mobilität.“

NRW: Neuer Tarif soll in das bestehende System integriert werden

Zusätzlich zu der neuen Plattform entwickelt der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) auch einen neuen Tarif für das On-Demand-Angebot. Dieser neue Tarif soll ab Ende des Jahres in das bereits bestehende System integriert werden.

Das neue Angebot soll für den ÖPNV in NRW einige Vorteile mit sich bringen. Ein Sprecher des VRR betont, dass man insbesondere Pendler aus ländlichen Gebieten oder diejenigen, die eine kommunal-überschreitende Fahrt antreten, durch diesen Service eine bessere Anbindung bieten kann.