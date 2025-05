Schüsse in NRW ++ Opfer sackt zu Boden ++ Polizei jagt Tatverdächtigen mit Foto

Erschreckende Tat am Donnerstag (22. Mai) in NRW. Nach Angaben der Polizei Bielefeld sind in einer Wohnung in Bünde am Abend Schüsse gefallen.

Eine der Kugeln traf einen Mann (23) im Bauch. Das Opfer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Der Schütze konnte nach der Tat flüchten. Bei der Jagd nach ihm wendete sich die Polizei Bielefeld einen Tag nach der Tat an die Öffentlichkeit.

Schüsse in NRW: Opfer wählt selbst den Notruf

Der Notruf bei der Leitstelle der Feuerwehr ging gegen 19.55 Uhr ein. Am anderen Ende der Leitung das 23-jährige Opfer selbst, sprach von einem Bauchschuss. Rettungskräfte rückten sofort aus, um den jungen Mann zu versorgen, versuchten die Blutung zu stoppen und brachten ihn auf schnellstem Wege ins Krankenhaus.

++ Mega-Event in Oberhausen-Arena ausgefallen – jetzt platzt Ticket-Inhaber der Kragen ++

Nach einer Notoperation hat sich der Zustand des 23-Jährigen stabilisiert, sodass er mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr schwebt. Die Polizei Bielefeld hat nun eine Mordkommission eingerichtet, um herauszufinden, was sich in der Wohnung des Opfers zugetragen hat.

++ Oberhausen: Roland Kaiser bringt Arena zum Beben – Entdeckung im Publikum macht nachdenklich ++

Polizei jagt Tatverdächtigen mit diesem Foto

Ersten Ermittlungen zufolge soll sich der 23-Jährige in seiner Wohnung mit dem späteren Täter getroffen haben. Mit dabei: ein Freund des späteren Opfers. Der Täter soll dann plötzlich eine Waffe gezogen, um den 23-Jährigen auszurauben. Als er mehrere Wertgegenstände eingesackt hatte, soll er mehrfach auf sein Opfer geschossen haben und danach aus der Wohnung gerannt sein.

Mehr Themen:

Die Polizei jagte dem Mann hinterher, durchsuchte bei einer großangelegten Fahndung unter anderem einen Regionalzug – doch bislang vergeblich. Einen Tag nach den Schüssen in NRW hat die Polizei nun ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht:

Erkennst du diesen Mann? Foto: Polizei Bielefeld

Der Gesuchte wird folgendermaßen beschrieben:

südländisches Aussehen

1,80 Meter groß

etwa 25 Jahre alt

pummelig

schwarze Haare mit einem Zopf (an den Seiten rasiert)

Vollbart

Bei der Tat war der Mann komplett schwarz gekleidet. Er trug außerdem eine schwarze Corona-Maske und eine schwarze Bauchtasche. Du erkennst den Mann auf dem Bild? Dann melde dich bitte bei der Polizei Bielefeld unter der Nummer: 0521/545-0.