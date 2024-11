Brite besucht „zweites Tschernobyl“ in NRW – und traut seinen Augen kaum

Am 26. April 1986 ereignete sich im Kernkraftwerk Tschernobyl der bisher schwerste Reaktorunfall seit Beginn der Kernenergienutzung. Ursache war eine Reihe von Bedienungsfehlern, die zur Explosion des Reaktors führten.

Logisch, dass dieses schreckliche Ereignis in die Geschichte eingegangen ist. Aber jetzt ist sich ein Brite sicher. DAS ist das zweite „Tschernobyl“ – und das liegt ausgerechnet in NRW. Nicht nur er, auch viele andere waren mehr als erstaunt. Und etliche waren auch verärgert.

NRW: Brite ist von DIESER Stadt schockiert

Doch alles kommt von vorne. Im Rahmen seines Deutschlandaufenthaltes während der Fußball-Europameisterschaft besuchte der Brite auch die Heimat eines bekannten Freizeitparks. Viele wissen es bereits – es ist Bottrop.

Doch was hat der YouTuber gegen die Stadt in NRW? Nun, anscheinend eine ganze Menge – denn zunächst machte er sich darüber lustig, dass Bottrop sich von einer alten Industriestadt zu einer für ihn vernachlässigten Stadt entwickelt hat. Doch damit nicht genug – der Eindruck von Bottrop immer weiter mehr als schlecht aus.

So schaute er sich den Bahnhof was näher an und stellt kritisch fest: „Ich möchte ehrlich mit euch sein. Der Bahnhof in Bottrop ist nicht der luxuriöseste.“ Doch dann wirft er einen Blick auf die WC-Anlage des Bahnhofs. Für ihn ein „zweites Tschernobyl“.

„Das ist ein Skandal“: Bottrop-Bezeichnung sorgt für Furore

Obwohl Bottrop laut Wikipedia als „ärmste Stadt Deutschlands“ bezeichnet wird, scheinen die Zuschauer des Beitrags dies etwas anders zu sehen. Es hagelt reichlich Kritik! „Bottrop sieht im Vergleich zu vielen anderen Städten in Großbritannien sauber aus“, mäkelte so ein User. „Das ist ein Skandal, Bottrop ist nicht die ärmste Stadt Deutschlands“, beschwerte sich ein anderer Nutzer. HIER kannst du dir das Video anschauen.

