NRW: Heftige Prügelattacke nach BVB-Spiel – Fußball-Fans werden DAZU gezwungen

Nach dem klaren 3:o-Auftaktsieg gegen Unterhaching musste die U23 von Borussia Dortmund am Samstag (10. August) erstmals in der Saison 2023/24 auch auswärts auf den Platz. All zu weit musste die Mannschaft nicht fahren, denn das Spiel fand wie das Heimspiel auch in NRW statt.

Um genau zu sein in Bielefeld. „Auf der Alm“ verfolgten 19.914 Zuschauer das Spiel zwischen dem DSC Arminia Bielefeld und der U23 von Borussia Dortmund. Bis kurz vor Schluss stand es Unentschieden. Doch kurz vor dem Schlusspfiff mussten die angereisten BVB-Fans eine bittere 0:1-Niederlage hinnehmen – doch für drei von ihnen endete der Tag noch wesentlich schlimmer.

+++ Mario Götze: Wiedervereinigung mit Marco Reus? Ex-BVB-Star haut auf den Tisch +++

NRW: BVB-Fans geschlagen und ausgeraubt

Um 16.30 Uhr erfolgte der Anstoß in der Schüco-Arena und knapp zwei Stunden später war es auch schon wieder vorbei. Einige BVB-Fans entschieden sich offenbar, den Abend noch etwas in Bielefeld ausklingen zu lassen. So auch eine vierköpfige Gruppe Dortmund-Fans, die es noch am späten Abend in die Bielefelder Innenstadt zog – drei von ihnen trugen Trikots.

+++ Borussia Dortmund – Transfer-News und Gerüchte: Transfer durch! BVB schlägt zu +++

Als sich die Männer gegen 23 Uhr im Bereich des Willy-Brandt-Platzes aufhielten, wurden sie plötzlich von einer vollständig schwarz gekleideten, etwa zehnköpfigen Personengruppe überrascht. Ohne Vorwarnung schlug einer der Männer einem 22-jährigen Fan aus Welver in das Gesicht.

Noch mehr Meldungen:

Doch der Schlag war offenbar nur eine Vorwarnung. Denn anschließend forderten weitere Täter dann die Herausgabe der BVB-Trikots des Geschlagenen, von einem 18- und von einem 21-Jährigen aus Hamm. Kurz darauf flüchteten die Schläger mit ihrem erbeuteten Raubgut in eine unbekannte Richtung. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nun nach den Tatverdächtigen und bittet um Hinweise. Wer etwas weiß oder gesehen hat, kann sich unter der Rufnummer 0521/545-0 melden.