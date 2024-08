Mario Götze: Wiedervereinigung mit Marco Reus? Ex-BVB-Star haut auf den Tisch

Mario Götze schnürt seine Fußballschuhe derzeit für Eintracht Frankfurt. Der frühere Spieler von Borussia Dortmund steuert mit mittlerweile 32 Jahren jedoch langsam aber sicher auf seinen Karriereherbst zu.

Ein bisschen weiter ist da schon Marco Reus. Der 35-Jährige spielte einige Jahre zusammen mit Mario Götze in Dortmund, wo die Beiden eine gute Freundschaft schlossen. Nach Reus‘ Abgang beim BVB scheint sein Weg nun in die USA zu führen – zusammen mit Götze? Der Frankfurt-Spieler spricht nun Klartext!

Mario Götze bestätigt Verbleib bei Eintracht Frankfurt

Gegenüber der „Bild“ sagt der Weltmeister von 2014 deutlich: „Der Moment zählt. Und momentan fühle ich mich hier sehr wohl“, so Götze. Das kommende Fußballjahr will der Offensivspieler, der in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, also bei der Eintracht bestreiten, wo er auch in der Europa League spielen wird.

Wie es danach aussehen wird, das ließ Götze jedoch noch offen: „Sie wissen doch, dass langfristige Planung im Fußball wichtig ist und man manches nicht voraussehen kann. Da spielen viele Faktoren eine Rolle“. Zu einem möglichen Wechsel in die USA, für die Götze eine Vorliebe hat, sagte der ehemalige Dortmunder nur: „Ich bin jetzt 32 und die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann passiert, ist da“.

Gemeinsame USA-Zukunft mit Reus bleibt offen

Klingt also danach, als ob es den Finaltorschützen der WM 2014 irgendwann in die MLS ziehen könnte. Die Frage, ob er lieber mit Marco Reus in Los Angeles oder mit Lionel Messi in Miami spielen würde, beantwortet Götze nur mit: „Ist beides gut. Wir waren schon öfter in Amerika und die MLS ist immer ein Zukunft-Thema gewesen, auch schon, als ich noch jünger war“.

Sein Kumpel Marco Reus dürfte zeitnah bei Los Angeles Galaxy unterschreiben (DERWESTEN berichtete). In diesem Jahr ist ein Wechsel von Götze dorthin noch kein Thema – aber vielleicht in Zukunft.