NRW: Junger Mann hebt Gewichte im Fitnessstudio – jetzt ist er tot

Die Polizei nennt es einen tragischen Unfall. In NRW fragt man sich, wie das nur passieren konnte. Am Donnerstag, den 12. Mai, kam ein junger Mann in einem Fitnessstudio in Bergisch Gladbach ums Leben.

+++ Ratingen: Neue Details zum Anschlag durchgesickert ++ 5 Einsatzkräfte nach Explosion im künstlichen Koma! +++

Gerade noch trainierte er mit Gewichten, im nächsten Moment kämpften Rettungskräfte um sein Leben. Am Ende verstarb der gerade einmal 28-jährige Mann im Fitnessstudio in NRW.

NRW: Mysteriöse Tragödie – Tod beim Training

So viele offene Fragen. Nach dem tödlichen Unglück am Donnerstagabend in einem Fitnessstudio in Bergisch Gladbach ist bis jetzt nur wenig bekannt. Beim Trainieren mit Gewichten soll ein 28-Jähriger unvermittelt verstorben sein.

Auch aktuell: Duisburg: Fitnessstudio eröffnet nach Messerattacke wieder – John Reed zieht Konsequenzen

Das Fitnessstudio in der Innenstadt war am Abend von Rettungskräften gefüllt gewesen. Diese hatten mehrfach versucht, den 28-Jährigen wiederzubeleben – allerdings ohne Erfolg. Er starb noch an Ort und Stelle.

Wie das passieren konnte, ob er sich dabei verletzte, einen Herzinfarkt erlitt oder etwas anderes geschah, ist unbekannt. Fremdverschulden könne jedoch ausgeschlossen werde, versicherte ein Polizeisprecher gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Nun gehe es an die Ermittlungen der genauen Todesumstände.

Feuerwehr beruhigt die Bevölkerung

Viel Rettungswagen und Polizeistreifen versperrten die Fußgängerzone und auch der Rettungshubschrauber „Christoph 3“ sei gegen 20.00 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Platz gelandet, wie die Feuerwehr auf Facebook meldete.

Mehr Meldungen aus der Region:

Bei dem „aufwendigen Rettungsdiensteinsatz“ bestand allerdings keine Gefahr für die Bevölkerung und auch „kein Anlass zur Beunruhigung oder Spekulation“, beruhigte die Feuerwehr.