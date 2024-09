Mann zieht aus NRW nach Bayern – er lässt kein gutes Haar an seiner Heimat: „Inzwischen schäme ich mich“

Ein Mann hat beschlossen, die Heimat in NRW zu verlassen und nach Bayern zu ziehen. In einem Gespräch mit dem Kölner „EXPRESS“ berichtet er über seinen Umzug und redet dabei nicht besonders positiv über seine ehemalige Heimat. Eine Meinung, mit der er wohl nicht alleine dasteht.

Vor vier Jahren ist der ehemalige Kölner nach Bayern gezogen und erklärt die Gründe dafür. Der Mann aus NRW möchte in seinem Interview anonym bleiben und erklärt: „Wir sind nach Bad Füssing, in einen bayrischen Kurort, gezogen und haben alle Brücken abgebrochen.“ Seine Entscheidung, in den Süden zu ziehen, bereut er kein Stück.

NRW: Viel Müll und Verkehr

Als Beispiele, warum er sich in Bayern wohler fühlt, erklärt er, dass man dort gar kein Graffiti oder Müll auf den Straßen sieht. Dies war in NRW noch ganz anders. Auch die Parksituation ist in Bayern deutlich besser und er berichtet: „Kaum Autos, keine Parkplatzprobleme und pünktliche Busse.“

Eigentlich würde man denken, dass ein Kölner den Karneval vermissen würde, aber selbst diesem kann der Mann aus NRW nichts mehr abgewinnen. Er lobt, dass man in Bayer „Keine Randale, Grapscher oder Wildpinkler.“ findet. Außerdem liegt nie Flaschenmüll auf dem Boden, da dieses „beim Fasching/Karneval zwei Euro Pfand“ kostet. Bei solchen Preisen „liegt nix rum.“

Zwar war der Mann aus NRW früher stolz auf Köln, aber leider habe sich die Stadt für ihn zum Nachteil verändert. In seiner ehemaligen Heimat fällt ihm immer wieder eine pulsierende Aggressivität auf. Das Einzige, was der Mann beklagt, ist das Bier. Jedoch hat er dafür eine Abhilfe gefunden, wie er berichtet: „Wenn wir ein Fest haben, lasse ich mir die kleinen Fässchen aus Köln zuschicken.“

Vergleich zwischen Kurort und Köln wird kritisiert

Mit der eher schlechten Meinung ist er nicht alleine, wie man den Kommentaren entnehmen kann. Andere Anwohner aus NRW stimmen dem ehemaligen Kölner zu und ein Nutzer schreibt sogar: „Inzwischen schäme ich mich für Köln.“ Viele finden, dass sich die Stadt in den vergangenen Jahren sehr zum Negativen verändert hat.

Einige Nutzer verteidigen jedoch auch ihre Heimat in NRW und kritisieren, dass es etwas schwierig ist, einen bayrischen Kurort mit Köln zu vergleichen. Viele angeführte Gründe, wie der Verkehr oder Müll, liegen einfach daran, dass Köln eine Großstadt ist. Ein User kritisiert so zum Beispiel: „Aber dieser Vergleich ist nicht nachvollziehbar.“ Die Meinungen scheinen wohl auseinanderzugehen.