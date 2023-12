NRW: Baby an Heiligabend geboren – auf spektakuläre Weise

Der Heiland ist geboren! So oder so ähnlich könnten die ersten Glückwünsche mit einem Augenzwinkern an die frischgebackenen Eltern geklungen haben. Kein Wunder, denn in NRW ist an Heiligabend ein Baby geboren worden. Und das auf spektakuläre Art und Weise.

NRW: Hier kam das Baby an Weihnachten zur Welt

Nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ trägt der kleine „Heiland“ den Namen Levi. „Wir haben uns gefühlt wie Maria und Josef“, sagte Mutter Sara Jesser von dem außergewöhnlichen Heiligen Abend in Schwerte als ihr Sohn Levi das Licht der Welt erblickte.

Es wirkte schon fast so, als ob Levi unbedingt am 24. Dezember geboren werden wollte. Das Baby konnte es kaum abwarten, sodass Mutter Sara es auch nicht mehr bis in den Kreißsaal schaffte. Geburtsort wurde daher die große Eingangshalle des Marienkrankenhauses Goethestraße.

„Ich habe neben der Rezeption entbunden“, erzählte Sara Jesser. Genau um 15.44 Uhr am 24. Dezember 2023 wurde Baby Levi geboren.

NRW: Für das Weihnachtskind musste umgeplant werden

„Der Entbindungstermin war eigentlich am 28. Dezember gewesen“, sagt Sara Jesser. Deswegen hatte sich die Mutter, auch wegen ihrer zwei älteren Töchter Ava und Ida dazu entschieden, das Weihnachtsfest noch gemeinsam Zuhause zu feiern. Das die Wehen bereits einsetzten, ignorierte sie und versuchte es herunterzuspielen. „Es passiert jetzt nicht am Heiligen Abend, dass der kleine Mann kommt“, redete sich die werdende Mutter immer wieder ein.

Ab 15 Uhr wurden die Wehen aber so stark, dass der 37-Jährigen und ihrem Mann klar wurde, dass sie wohl ein Weihnachtskind bekommen würden. Sara rief ihre Mutter an, damit sie auf die beiden älteren Kinder aufpasste und dann ging es mit dem Auto ab in Richtung Marienkrankenhaus, wo sich die „Geburt Levi“ abspielte.

Das Weihnachtskind Levi kam mit 52 Zentimeter Größe und 3.350 Gramm Körpergewicht auf die Welt. Für Sara war es rückblickend ein schönes Erlebnis: „Wir werden es jeden Heiligen Abend erzählen“, sagt sie. Ganz nach dem Motto: Tragt hinaus die frohe Kunde!