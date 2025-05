NRW: Säugling (3 Monate) stirbt an lebensgefährlichen Verletzungen – Polizei vor Rätsel

In einem Moerser Krankenhaus ist am Mittwochnachmittag (21. Mai) ein drei Monate alter Säugling an seinen lebensgefährlichen Verletzungen gestorben, wie die Polizei einen Tag später bekannt gab.

Die Verletzungen des Mädchens offenbarten schnell einen grausamen Verdacht. Die Ärzte des NRW-Krankenhauses alarmierten die Polizei. Die Ermittler konnten einen Unglücksfall schnell ausschließen.

NRW: Mutter unter Verdacht

Zwar konnte auch eine „fahrlässige Beibringung“ ausgeschlossen werden. Doch noch am Mittwoch wurde die Mutter des verstorbenen Babys – eine 26-Jährige – vorläufig festgenommen.

Denn: zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt befanden sich die junge Frau, das Baby sowie ein Kleinkind gemeinsam in der Wohnung, wo sich der Säugling die lebensgefährlichen Verletzungen zugezogen haben soll. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Duisburg richtete die Polizei eine Mordkommission ein. Doch der Fall aus NRW stellt die Ermittler vor Rätsel.

Ermittlungen dauern an

Wenig später nach der Festnahme wurde die 26-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Obduktion sowie die weiteren Ermittlungen sollen den Tatverdacht gegen sie nicht erhärtet haben.

Polizei und Staatsanwaltschaft tappen derzeit im Dunkeln, wie dem Säugling die lebensgefährlichen Verletzungen in der NRW-Wohnung zustießen. Die Ermittlungen in dem Fall aus NRW dauern weiterhin an.

