NRW: Autofahrer rast in Mehrfamilienhaus! Die Worte seiner Beifahrerin lassen Festnahme folgen

Mitten in der Nacht zu Sonntag raste ein 34-jähriger Mann in NRW in ein Mehrfamilienhaus. Mit dabei: Eine junge Beifahrerin. Sie verletzte sich. Was sie den Polizisten nach dem Unfall erzählte, führte dazu, dass der Fahrer von der Polizei festgenommen wurde. Doch der Reihe nach.

Es war 3.30 Uhr als das seelenruhig schlafende Solingen von einem riesigen Knall in der Nacht auf den Sonntag (20. Oktober) geweckt wurde. Zumindest in einem Mehrfamilienhaus an der Wupperstraße 113. Denn da ist ein 34-jähriger Fahrer in der Nacht in den frühen Morgenstunden frontal gegen die Hausfassade gerast.

+++ Frau aus NRW fährt mit ihrer Tochter nach Holland – es ist ihr letzter Ausflug +++

18-jährige Beifahrerin ist verletzt

Mit seinem Kia war er auf der Alfred-Nobel-Straße in Richtung Klauberger Straße unterwegs. Nachdem er die Kreuzung Wupperstraße – in unmittelbarer Nähe des Zentrums Frieden und der Alexander-Coppel-Gesamtschule – überquert hatte, raste er mit hoher Geschwindigkeit durch einen Vorgarten und prallte in ein Mehrfamilienhaus, wo er in der Ecke der Hauswand eines Mehrfamilienhauses zu stehen kam.

Die Polizei machten vor Ort einen Alkoholtest. Dabei wurde klar, dass der Fahrer, der die Beamten nur noch torkelnd zum Einsatzwagen begleiten konnte, stark alkoholisiert war. Die 18-jährige Beifahrerin des Unfallfahrers wurde bei dem Unfall verletzt. Sie wurde zunächst von einem Notarzt vor Ort versorgt, musste dann im Klinikum weiter behandelt werden.

+++ Auch interessant: Essen: Dramatische Lage nach Pkw-Unfall – Rettung stellt Einsatzkräfte vor große Herausforderung +++

Ist der Fahrer absichtlich gegen das Haus gefahren?

Pikant: Die Aussagen der Beifahrerin legen den Verdacht nahe, dass der Fahrer absichtlich gegen das Gebäude fuhr. Er soll vorher den Anschnallgurt der Beifahrerin gelöst haben. Deshalb führten ihn die Beamten mit Handschellen vom Tatort ab. Nun ermittelt die Kriminalpolizei zu den Hintergründen.

Der Führerschein des stark alkoholisierten Fahrers wurde sichergestellt. Auch wurde der Mann zur Klärung des Sachverhaltes zur Polizeiwache gebracht. Dort wurde ihm noch in der Nacht eine Blutprobe entnommen. Zur Auswertung der Spuren wurde der Unfallwagen durch die Polizei sichergestellt. Ob dem Unfallfahrer aufgrund der Schilderungen der Beifahrerin weitere Konsequenzen drohen, ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.

Die Bewohner in dem Mehrfamilienhaus waren mit dem Schrecken davongekommen. Nach ersten Einschätzungen der Polizei liegt der Schaden an dem Gebäude bei etwa 5000 Euro.