NRW: Ruth besucht Tierpark mit ihrer Tochter – es wird das letzte Mal sein

Was würdest du tun, wenn du nicht mehr lange zu leben hättest? Was würdest du gerne noch einmal sehen und erleben? Für Ruth aus dem Rheinland in NRW war der Besuch eines Tierparks ihr letzter großer Herzenswunsch. Und dank des Wünschwagens konnte sie sich diesen noch erfüllen.

Die 92-Jährige wollte schon immer Affen in freier Wildbahn sehen – und im Affenpark Apenheul in Apeldoorn in den Niederlanden kam sie diesem Wunsch besonders nahe. So ging es dieses Mal mit dem Wünschewagen über die NRW-Landesgrenze hinaus.

NRW: Ruth erwünscht sich letzten Herzenswunsch

Im September startete der Wünschewagen mit der 92-jährigen Ruth und ihrer Tochter Bettina im Gepäck in Richtung Niederlande. Der letzte Wunsch von Ruth: „Affen in einem offenen Umfeld, ohne Käfige, ganz nah zu erleben“. Schon bei der Ankunft im Affenpark war die Rentnerin völlig von den Socken, wie die Wunscherfüller bemerkten.

„Mit strahlenden Augen beobachtete sie die frei herumlaufenden Affen, die sich ganz nah an die Besucher herantrauten.“ Und so blieb die Truppe immer wieder stehen, um die Tiere und ihr wildes Treiben zu beobachten. Dank der guten Ausgestaltung des Parks für Rollstuhlfahrer konnte Ruth den Ausflug „in vollen Zügen“ genießen. Vor Glück und Freude strahlend ging es für sie und ihre Tochter weiter.

NRW: Wunscherfüllerinnen erleben Überraschung

Doch wie es nun mal so ist, wenn man Spaß hat, verfliegt die Zeit wie im Nu und schon ging es wieder auf den Heimweg. Nachdem der Wünschwagen Ruth und ihre Tochter wieder am Seniorenheim abgeladen hatten, gab es diesmal jedoch für die Crew noch eine Überraschung.

So luden sie die Mitarbeiter des „Hanselädchen“ in Grieth auf ein leckeres Abendbrot und selbstgebackenen Stachelbeerkuchen ein. Der war das absolute Highlight der Wunscherfüllerinnen.