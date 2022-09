NRW: Wichtige Ruhrgebiets-Autobahn länger gesperrt – das musst du jetzt wissen

Was für eine bittere Pille für viele Pendler in NRW! Eine Autobahn, die mitten ins Ruhrgebiet führt, wird in den kommenden Wochen teilweise gesperrt.

Im September sollten Autofahrer die Autobahn in NRW in Fahrtrichtung Oberhausen weiträumig umfahren. Sonst könnte es zu langen Staus kommen.

NRW: Wichtige Autobahn im September tagelang gesperrt

Im September wird die Autobahn A3 für jeweils fünf Tage in Richtung Oberhausen bis in die Niederlande gesperrt. Der Hintergrund: Die Fahrbahn muss erneuert werden. Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen Emmerich-Ost zur Grenze Niederlande.

So bildest du die Rettungsgasse richtig:

eine Spur: alle Autos fahren so weit wie möglich nach rechts

bei zwei Spuren fahren alle Autos auf der rechten Spur so weit wie möglich nach rechts, auf der linken Spur so weit wie möglich nach links

bei drei Spuren: rechte und mittlere Spur fahren nach rechts, linke Spur fährt nach links

so entsteht zwischen mittlerer und linker Spur eine Gasse, diese sollte mindestens 2,50 Meter breit sein

auf den Standstreifen ausweichen ist ebenfalls immer eine Alternative

auf gar keinen Fall darfst du die Rettungsgasse nutzen, um im Stau schneller voran zukommen

Die A3 in NRW wird demnächst Richtung Oberhausen teilweise gesperrt. Foto: IMAGO / Jochen Tack

Los geht es schon am Mittwoch, den 14. September, ab 20.00 Uhr bis Montag, den 19. September, bis 5.00 Uhr in Fahrtrichtung Oberhausen. Wie die Autobahngesellschaft mitteilt, wird dann eine Woche später, vom 19. bis 24. September die andere Seite Richtung Arnheim, Niederlande, aufgerissen.

NRW: Baustelle auf der A3 weiträumig umfahren

Gearbeitet wird auf einer Strecke von elf Kilometer. Die Baustelle solltest du deshalb besser weiträumig umfahren über die A57, A42 und A40. Die Umleitungen über Emmerich und die Niederlande sind ausgeschildert.

Wetterabhängig könnten die Zeiträume der Bauarbeiten allerdings verschoben werden. Ausweichtermine werden dann aber noch bekannt gegeben. (mbo mit dpa)

