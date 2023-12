NRW: Auto rauscht in Bushaltestelle – 14-Jähriger stirbt

Kurz vor dem Jahreswechsel wurden die Rettungskräfte in Nordrhein-Westfalen zu einem schweren Unfall gerufen. Welches Szenario sie vor Ort zu Gesicht bekamen, wünscht sich keiner.

Zwar handelte es sich bei dem Notfall im Rhein-Sieg-Kreis nicht wie so oft in den vergangenen Tagen um einen Vorfall mit Böllern und Raketen – doch viel schlimmer: Ein Mensch verlor dabei sein Leben.

NRW: Autofahrer verliert Kontrolle über seinen Wagen

Wie die Polizei mitteilte, kam am Samstagnachmittag (30. Dezember) ein Autofahrer in Niederkassel bei Bonn mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Als der 51-Jährige im Ortsteil Mondorf aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor, steuerte er frontal in ein am Straßenrand stehendes Bushäuschen.

Am Samstag raste ein 51-Jähriger mit seinem Auto aus noch ungeklärter Ursache in ein Bushäuschen. Ein dort wartender 14-Jähriger wurde erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle. Foto: Vincent Kempf/Vincent Kempf /dpa

Nicht nur die Haltestelle wurde bei dem Unfall komplett zerstört – das Auto erfasste auch einen dort wartenden 14-Jährigen. Der Jugendliche wurde bei dem schweren Unglück tödlich verletzt und verstarb trotz sofortiger Maßnahmen der Rettungskräfte noch an der Unfallstelle. Bis in die späten Abendstunden war die Straße gesperrt.

14-Jähriger wird erfasst und stirbt noch vor Ort

Was zurückblieb, war ein riesiger Trümmerhaufen. Auch der Autofahrer, seine Beifahrerin und ein ebenfalls im Auto sitzendes Kleinkind wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Ein Sachverständiger soll nun aufklären, mit welcher Geschwindigkeit das Fahrzeug in die Haltestelle gerast war.

Zudem übernimmt die Polizei die weiteren Ermittlungen. Dazu zähle die Überprüfung, ob der Fahrer während der Fahrt gegebenenfalls unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand oder aber auch sein Handy währenddessen benutzt hat.