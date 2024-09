NRW: Wohnhaus explodiert! Rettungskräfte stehen vor einem Rätsel

Schrecklicher Vorfall in NRW! Gegen 19.30 Uhr kam es am Sonntag (15. September) zu einer Explosion in einem Wohnhaus. Die Polizei Wesel bestätigte am späten Sonntagabend gegenüber DER WESTEN die Explosion auf der Xantener Straße in Alpen im Kreis Wesel (NRW). Nach einem gewaltigen Knall stand das Gebäude bereits in Vollbrand, als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen.

Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden, doch das Gebäude ist Schutt und Asche. „Der vordere Teil dieses Wohnhauses ist dem Erdboden gleich“, beschrieb der Polizei-Sprecher die Lage vor Ort gegenüber DER WESTEN. Wohnen könne hier niemand mehr. Die Arbeit der Einsatzkräfte wird sich noch weit in die Nacht zu Montag (16. September) hineinziehen.

NRW: Mögliche Opfer unter Trümmern

„Im Augenblick laufen die Ermittlungen der Polizei. Es geht um die Frage, ob in dem Gebäude Leute drin waren und wenn ja, wie viele“, heißt es vom Polizei-Sprecher auf Nachfrage zu möglichen Opfern.

Wohnhaus in Alpen liegt nach Explosion in Schutt und Asche. Foto: Justin Brosch

Das heißt zum aktuellen Zeitpunkt (Stand Sonntag, 23 Uhr), dass sich unter den Trümmern auch noch Personen befinden könnten. Auch die Ursache für die Explosion ist noch unklar.

Die Xantener Straße wurde von der Polizei gesperrt. Solange die Aufräumarbeiten andauern, wird die Sperrung bestehen bleiben. Der Polizei-Sprecher konnte ein genaues Ende nicht vorhersagen, ging aber von mehreren Stunden aus.