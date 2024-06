NRW: „Privates“ Public Viewing bei der EM verboten? UEFA spricht Klartext

Klartext von der UEFA! Die EM 2024 in Deutschland steht bald an, zahlreiche Städte in NRW bieten Public Viewing an. Logisch, dass Fußballdeutschland auch im heimischen Garten Rudelgucken will. Auch Vereine und Kneipen wollen die Euphorie nutzen und zusammen die EM genießen. Doch ist das eigentlich erlaubt?

Tatsächlich ist es so, dass beispielsweise Vereine und auch Kirchengemeinden nicht einfach so eine Leinwand aufstellen dürfen, um so Public Viewing zu ermöglichen. Das bedarf nämlich einer besonderen Lizenz des Veranstalters, bei der EM also der UEFA. Die Antragsfrist für Public Viewing ist offiziell am 10. Mai ausgelaufen. Wie die WAZ aber berichtet, sollen auch in Ausnahmefällen noch in NRW Lizenzen erteilt werden.

NRW: „Privates“ Public Viewing bei der EM verboten?

Es gibt aber auch Ausnahmen von der Lizenzpflicht. Für eine „kleinere Veranstaltung“ wird keine Lizenz benötigt. Laut UEFA gilt sie schon, wenn nur bis zu 300 Menschen vor Ort sind, es keinen Sponsor gibt und weder Eintrittsgeld noch Mindestverzehr verlangt wird. Das gilt auch für Restaurants und Kneipen, die diese Voraussetzungen erfüllen.

Man sollte auch markengeschützte Begriffe wie „Euro“, „EM 2024“ oder UEFA vermieden werden, wenn man für „seine“ Veranstaltung wirbt. Man sollte es lieber privat halten wie beispielsweise „Metins Match-Marathon“ oder „Aarons Abend-Kick“. Solche Titel sind problemlos.

Mehr News:

Etwas anders sieht es dagegen mit der Musik aus, die man abspielt. Denn tatsächlich gibt es GEMA-Auflagen. Und auch bei vereinsinternen Veranstaltungen gibt es Dinge, auf die man achten sollte. Die Details kannst du hier bei der WAZ nachlesen.