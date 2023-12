Tragödie in NRW: Talente des 1. FC Köln in tödlichen Unfall verwickelt

Ein verheerender Unfall in NRW hat am Freitagabend (1. Dezember) zwei jungen Menschen das Leben gekostet (DER WESTEN berichtete). Jetzt ist klar: Auch Nachwuchsspieler des 1. FC Köln waren in den tödlichen Unfall verwickelt, berichtet der „Express“.

Die genauen Umstände sind unklar, doch die Polizei hat intensive Ermittlungen eingeleitet.

Todes-Drama auf NRW-Autobahn überschattet FC-Freude

Der tödliche Vorfall ereignete sich nach dem dramatischen U17-Weltmeisterschaftsfinale in Indonesien, in dem die DFB-Junioren um die FC-Talente Fayssal Harchaoui (17) und Justin von der Hitz (17) mit einem knappen 6:5 gegen Frankreich triumphierte. Die jungen Spieler kehrten von diesem Erfolg zurück, um am Regionalliga-Spiel der U21 gegen Fortuna Köln teilzunehmen.

+++ Wetter in NRW: Schnee-Chaos auf Autobahnen – jetzt kommt’s richtig dicke! +++

Doch der Jubel über den Triumph wurde im Keim erstickt, als bekannt wurde, dass Mannschaftskameraden in einen Unfall verwickelt waren, bei dem eine Frau und ein Mann ums Leben gekommen waren. Die betroffenen Spieler bleiben aus Rücksichtnahme auf die aktuelle Situation anonym. Der 1. FC Köln bestätigte den tragischen Vorfall und setzt alles daran, den Spielern in dieser schweren Zeit beizustehen.

Polizei ermittelt Unfallursache – Handys sichergestellt

Der Unfallhergang ist noch immer ungeklärt, wie die Polizei am Sonntag dem Express mitteilte. Ein Sprecher teilte lediglich mit, dass ein Mercedes und ein Audi seitliche Unfallschäden aufweisen. Der Audi zeigt außerdem Frontschäden, was darauf hindeutet, dass er auf das Heck des VW Polo aufgefahren sein dürfte, der sich nach dem Aufprall drehte und Feuer fing.

Mehr Themen:

Die Handys der Insassen wurden sichergestellt, und eine gründliche Untersuchung durch einen Sachverständigen und die Rechtsmedizin ist im Gange. Das Verkehrskommissariat 2 bittet dringend um Zeugenaussagen unter der Nummer: 0221 229-0: „Insbesondere suchen die Ermittler Zeugen, die Angaben zur Fahrweise eines silbernen Audi und eines silbernen Mercedes, möglicherweise hinter- oder nebeneinander, auf der A555 zwischen Köln und Wesseling machen können. Relevant ist ein Zeitfenster zwischen etwa 23.20 und 23.30 Uhr“, erklärten die Beamten.

++ Richtigstellung ++

In einer ersten Version des Artikels hieß es, dass es sich bei den Todesopfern um die beiden FC-Talente handelt. Dabei handelte es sich um einen Irrtum, der berichtigt wurde. Wir bitten um Entschuldigung.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.