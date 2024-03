Netto im Ruhrgebiet: Discounter ausgeraubt! Polizei sucht diesen Mann – er ist bewaffnet

Die Polizei warnt vor diesem Mann! Leider kommt es ab und an vor, dass Supermärkte und Discounter im Ruhrgebiet überfallen werden. Jetzt trifft es einen Netto im Ruhrgebiet – und die Polizei warnt vor dem Räuber!

Am Montagabend (4. März) raubte der Unbekannte die Netto-Filiale in Recklinghausen (Ruhrgebiet) aus. Er betrat gegen 20 Uhr den Discounter an der Ortlohstraße. Er ging zu einer Mitarbeiterin, hielt eine schwarze Pistole vor und forderte von ihr das Bargeld aus der Kasse.

Netto im Ruhrgebiet: Discounter ausgeraubt! Polizei sucht bewaffneten Mann

Als die Frau nicht auf seine Forderung reagierte, brach der Räuber die Kassenlade mit einem Schraubendreher selbst auf, entnahm das Geld und steckte es in eine schwarze Umhängetasche. Danach flüchtete der Mann in Richtung einer nahegelegenen Fahrradtrasse.

Die Netto-Mitarbeiterin blieb glücklicherweise unverletzt. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Pistolen-Räuber. Er ist etwa 30 Jahre alt, schlank, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und hat braune Augen. Er war komplett schwarz bekleidet, trug zudem schwarze Lederhandschuhe und eine schwarze Maske, wobei der Mund und die Augen frei lagen.

Der Kriminelle sprach laut Mitarbeiterin zudem akzentfrei Deutsch. Die Polizei bittet unter 0800 2361 111 um Hinweise, warnt zudem davor, ihn selbst anzusprechen, weil er noch bewaffnet sein könnte.