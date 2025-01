Netto in Oberhausen: Kundin kann nicht mit Karte zahlen – dann geschieht ein Wunder

DAS geht ans Herz! In einer Netto-Filiale in Oberhausen wollte eine Kundin ihren Einkauf mit der Karte zahlen. Das funktionierte nicht – doch was dann geschah, lässt niemanden kalt…

Wer es einmal selbst erlebt hat, weiß wie unangenehm diese Situation sein kann: Man steht im Supermarkt oder im Discounter, will seine Einkäufe zahlen. Doch dann der große Schreck: Plötzlich fehlt das Portemonnaie oder die Karte funktioniert einfach nicht! Das ist auch einer Kundin aus Oberhausen passiert. Sie wollte Lebensmittel in einem Netto kaufen.

Frau konnte Einkauf bei Netto in Oberhausen nicht zahlen

In den sozialen Netzwerken berichtete die Frau, die lieber anonym bleiben möchte, von ihrer Geschichte – und schickte einen Gruß an eine ganz bestimmte Person hinaus.

„Wir möchten uns bei der lieben netten Dame (Kundin) bedanken, die unseren kompletten Einkauf im Wert von circa 65 Euro bei Netto an der Teutoburgerstraße um circa 17.15 Uhr übernehmen wollte, da die Karte nicht funktioniert hatte“, heißt es in dem Social-Media-Post.

Weitere Personen berichten von ähnlichen Erfahrungen

„So etwas ist nicht selbstverständlich. Wir hoffen, dass sie hier in der Gruppe ist und das liest. Vielen lieben Dank nochmal. Möge das Glück sie stehts begleiten“, schreibt die Netto-Kundin weiterhin. Zwar lässt sich nicht verifizieren, ob diese Geschichte sich tatsächlich so zugetragen hat, aber in der Kommentarspalte berichten auch weitere Supermarkt-Kunden von ähnlich herzerwärmenden Geschichten.

„Das ist mir bei Edeka mal passiert. Eine Dame hinter mir übernahm meinen Einkauf (circa 80 Euro), weil meine EC-Karte nicht funktionierte. Ich fand das so super-nett von ihr und fragte nach ihrer Adresse. Ich bin dann nach Hause Geld holen und hab es ihr, mit einer Tafel Merci, zurückgebracht“ schreibt eine Frau.

Und auch diese Person hat bereits mit einer ähnlichen Situation Erfahrung gemacht: „Ich kann aus Erfahrung einen guten Tipp geben. Hab auch schon mal den Einkauf von jemandem bezahlt. Die Dame hat mir das direkt per Paypal überwiesen. Da muss man also gar keine Scheu mehr habe,n zu helfen, weil man Sorge haben muss, dass man das Geld nicht wieder bekommt.“