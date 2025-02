Müll-Ärger im Ruhrgebiet! Dieser Fehler wird Anwohnern immer wieder zum Verhängnis

Es klingt fast wie eine Szene aus einer Komödie: Man stellt seine Biotonne brav an den Straßenrand, freut sich, dass sie endlich geleert wird, und: Nichts passiert. Kein Müllwagen weit und breit.

Doch das ist kein Sketch aus einem Film, sondern Realität! Und gerade im Ruhrgebiet wird den Anwohnern dieser Fehler immer wieder zum Verhängnis.

Müll-Drama im Ruhrgebiet: Darum werden deine Tonnen ignoriert

Nun, der Fall ist schneller gelöst, als ein Star im Dschungelcamp „Ich bin ein Star holt mich hier raus“ rufen kann. Denn ein spezieller Aufkleber fehlt. Ohne diesen kleinen, unscheinbaren Sticker gibt es in Hamm (Ruhrgebiet) nämlich keine Leerung – und das gilt besonders im Winter.

Dabei ist der kleine Aufkleber keine neue Modeerscheinung der Müllabfuhr, sondern soll schon seit 2015 für Ordnung sorgen. Aber bevor du jetzt denkst, du bist der Einzige, dem der Aufkleber entgangen ist: Du bist nicht allein.

Vor genau diesem Problem stand nämlich eine Anwohnerin in Hamm-Westtünnen. Denn sie wusste nicht, dass sie für ihre Ganzjahrestonne diesen speziellen Aufkleber braucht. Und auch in ihrer Nachbarschaft standen mehrere Tonnen herum, die nicht geleert wurden. Erst ein Gespräch mit ihren Nachbarn und später Telefonate und E-Mails vom Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm (ASH) klärten sie auf.

„In der Wintersaison wurde festgestellt, dass in den Wintermonaten mehr Biotonnen an der Straße stehen, als es Jahrestonnen gibt“, erklärt Tom Herberg (Stadtsprecher) der „wa“ Dies gehe zu Lasten aller Gebührenzahler. „Daher wurden im gesamten Stadtgebiet in den ersten Dezember-Wochen (also dann, wenn nur noch Jahrestonnen geleert werden) nur die Tonnen mit einem Ganzjahres-Aufkleber geleert.“

Ruhrgebiet setzt auf Aufkleber

Nur die Tonne mit dem Aufkleber werden also in den kalten Monaten abgeholt. Denn der Aufkleber zeigt den Müllwerkern auf den Fahrzeugen, welche Tonne ganzjährig geleert wird und welche nicht. Aber keine Panik: Wer sich später meldet, bekommt die vergessene Leerung nachgeholt – mit Aufkleber. Klingt nach Bürokratie pur, aber es gibt Licht am Ende des Mülltunnels.

Denn wer eine ganzjährige Tonne bestellt, bekommt den Aufkleber direkt auf die Tonne geklebt. Und wer von der Saison- zur Jahrestonne wechselt, bekommt den Aufkleber per Post zugeschickt. Aber auch der beste Aufkleber hält nicht ewig – und Witterungseinflüsse können dazu führen, dass sich der Aufkleber mit der Zeit ablöst. Wer merkt, dass der Aufkleber nicht mehr da ist, kann sich einfach bei der ASH melden und bekommt einen neuen.