Mülheim: Erotik-Model erhält fragwürdiges Angebot – vom Geschäftspartner ihres Ehemanns!

„Sex sells“ ist wohl das Motto vieler Erotik-Darsteller und -Models. So auch bei der 55-jährigen Mülheimerin Dana Natalli. Nachdem sich die Unternehmergattin jahrzehntelang um die Kinder und den Haushalt kümmerte, dreht sie heute erotische Solosex-Clips.

Ihre Inhalte lädt die Frau aus Mülheim beim OnlyFans-Konkurrenten „BestFans“ hoch und zählt dort mittlerweile mehr als 2.300 zahlende Abonnenten. Doch der Job der Frau sollte nicht lange unentdeckt bleiben. Ausgerechnet der Geschäftspartner ihres Mannes wurde auf ihr Online-Profil aufmerksam – mir unglaublichen Folgen!

Mülheimerin erhält anrüchige Nachrichten von IHM

Wer heutzutage in der Erotik-Branche aktiv ist, der kommt um Online-Plattformen wie „OnlyFans“ wohl nicht mehr drumherum. Mit weltweit über 200 Millionen Nutzern hat sich die digitale Spielwiese für Erotik-Models und ihren Fans seit ihrem Start 2016 zu einem der erfolgreichsten Anbieter der Branche gemausert. Doch auch auf Konkurrenz-Plattformen wie „BestFans“ können erotische Dienstleister ihre Bilder und Clips gegen Geld anbieten.

+++ Mülheim: Anwohner wegen neuer Verkehrsordnung irritiert – „Schild darf dort gar nicht stehen“ +++

Seit knapp 40 Jahren ist ihr Ehemann Frank aus der Wieschen als Mindset- und Resilienz-Coach selbstständig für Unternehmen im In- und Ausland tätig, wie die „Bild“ berichtet. Auch der Job seiner Ehefrau Dana zog in seinem Berufsumfeld schnell seine Kreise – nicht ohne Folgen. Denn nun soll das Erotik-Model anstößige Nachrichten von Angestellten einer großen Berliner Immobilienfirma erhalten haben. Was dabei besonders übel aufstößt: Dabei handelt es sich ausgerechnet um einen Geschäftspartner ihres Ehemannes!

Geschäftspartner machen unmoralisches Angebot

„Bin zwar in einer Beziehung, aber würde dich gern mal auf einen Kaffee treffen“, schrieb ein Prokurist. Sogar ein Vorstandsmitglied soll öffentlich gemacht haben, dass er erotische Filme der Mülheimerin gekauft hatte.

Doch plötzlich erhielt ihr Ehemann eine schockierende Nachricht: „Ich wurde von Dritten darüber informiert, dass sich die Führungsriege der Firma – das sind sechs Leute – samstags zum Herrenabend getroffen hatte, um gemeinsam Danas Clips in Endlosschleife zu schauen“, offenbart er gegenüber „Bild“. Doch dabei wollten es die Männer offenbar nicht belassen.

Weitere News:



Am selben Abend sollen sie dem Erotik-Model aus Mülheim 5.000 Euro dafür angeboten haben, die Männer „sexuell zu bedienen“. Nachdem die Frau abgelehnt habe, soll es sogar noch doller gekommen sein: Denn prompt soll das Angebot auf 15.000 Euro erhöht worden sein – gepaart mit einem pikanten Hinweis: „Er schrieb: 15 000, und wenn ich nicht zustimmen würde, könne er dafür sorgen, dass mein Mann in Berlin keinen Fuß mehr auf den Boden bekommt“, erzählt die Unternehmergattin.

Zwar habe sich der Geschäftspartner ihres Mannes nach seiner Aufforderung bei ihr entschuldigt. Dennoch habe er dem Unternehmer seinen Auftrag entzogen. „Damit kann ich leben. Die wirtschaftlichen Verluste durch Firmen, die sich aufgrund meiner Nähe zur Erotikbranche distanziert haben, werden mich nicht davon abhalten, weiterhin hinter meiner Frau zu stehen. Ich bin unglaublich stolz auf sie, habe riesigen Respekt vor ihr und werde sie immer unterstützen“, sagt der Mülheimer.