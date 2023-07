Der Movie Park hat seine Fans am Donnerstag (29. Juni) mit einer absoluten Hammer-Ankündigung überrascht. Statt sich wie gewohnt in eine lange Winterpause zu verabschieden, verlängert der Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen in diesem Jahr erstmals seine Saison für ein Weihnachts-Event.

Die Idee des „Movie Park’s Hollywood Christmas“ sorgt bei den Besuchern für absolute Begeisterung. Doch eine Frage ist bislang ungeklärt.

++ Phantasialand, Movie Park und Co.: An diesen Tagen lohnt sich ein Freizeitpark-Besuch besonders ++

Movie-Park-Fans rasten aus: „Endlich“

Phantasialand-Fans sind es seit Jahren gewöhnt. Der Freizeitpark lockt seine Besucher schon seit langem mit dem „Wintertraum“ auch in der kalten Jahreszeit nach Brühl. Jetzt zieht der Movie Park nach und bietet von Anfang Dezember bis Anfang Januar ebenfalls ein Winterprogramm an. Darauf haben viele Fans sehnsüchtig gewartet, wie zahlreiche Kommentare in den Sozialen Medien beweisen:

„Total genial. Schon lange erwartet/ersehnt freu ich mich wie ein kleines Kind“

„Das wurde auch Zeit! So toll! Ich freu mich so so sehr“

„Das sind ja mal schöne Neuigkeiten“

Die Besucher denken bei der Neuigkeit allerdings nicht nur an sich, sondern auch an die Angestellten im Movie Park: „Eine tolle Idee“, lobt ein DER-WESTEN-Leser bei Facebook und ergänzt: „Freut mich auch sehr für einige Saisonkräfte, die nun länger beschäftigt werden können.“ Viele fragen sich nun, was der Spaß kosten wird.

Movie Park: Gilt der Saisonpass auch im Winter?

Zwar hat der Freizeitpark schon bekanntgegeben, dass es ein Frühbucher-Ticket für 24,90 Euro geben wird, das zum Eintritt an einem beliebigen Tag in der Winter-Saison berechtigen soll. Unklar ist allerdings, ob und wieviel Saisonpass-Inhaber bezahlen müssen. Dazu gibt es unter den Fans unterschiedliche Aussagen.

Mehr Themen:

Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte eine Sprecherin des Freizeitparks mit, dass es im August ein Angebot für alle Inhaber eines Saisonpasses 2023 geben wird. Wie das Angebot genau aussehen wird, ob der Saisonpass etwa zu einem Aufpreis verlängert werden kann, ist damit noch nicht abschließen geklärt. Saisonpass-Inhaber müssen sich also noch ein paar Wochen gedulden, bis sie ihren Besuch beim „Movie Park’s Hollywood Christmas“ planen können.