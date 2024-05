Movie Park: Schlimmes Unglück – Hubschrauber muss am Freizeitpark landen

Es sollte ein sorgenfreier Spaß im Movie Park werden. Zum Start in den Mai wollten viele Menschen aus dem Ruhrgebiet bei bestem Wetter die Seele im Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen baumeln lassen. Doch der Ausflug sollte von einem schrecklichen Unglück überschattet werden.

Als die letzten Besucher den Movie Park am Mittwoch (1. Mai) zum Abend hin verließen, geschah es. Ein Motorradfahrer (35) aus Mülheim verunglückte auf der Warner-Allee in unmittelbarer Nähe zum Freizeitpark schwer.

Movie Park: Hubschrauber landet vor Freizeitpark

Nach Angaben der Polizei Recklinghausen geschah das Unglück als ein Autofahrer (40) aus den Niederlanden gegen 18.10 Uhr den Parkplatz des Movie Parks verlassen wollte. Als er auf die Warner-Allee einbog, passierte es. Der Motorradfahrer krachte von rechts kommend in das Auto hinein und schleuderte von seiner Maschine. Dabei zog sich der Mülheimer lebensgefährliche Verletzungen zu.

Unter dem Eindruck der Geschehnisse forderten die Einsatzkräfte einen Rettungshubschrauber an, um den 35-Jährigen auf schnellstem Wege in eine Unfallklinik fliegen zu können. Am Tag nach dem Unfall konnte die Polizei Recklinghausen leichte Entwarnung geben. Das Unfallopfer schwebe nicht mehr in Lebensgefahr. Während der Unfallfahrer unverletzt blieb, zog sich seine Beifahrerin (32) leichte Verletzungen zu.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst betreut. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten mussten die Warner-Allee während der Abreise-Welle gesperrt werden.

Movie-Park-Besucher unter Schock

Im Netz herrschte nach dem Unfallgeschehen vor dem Movie Park enorme Aufregung. Eltern berichten, dass ihre Kinder Zeugen des Unglücks wurden. Dementsprechend groß war die Sorge um den schwer verletzten Motorradfahrer.

Wie es zu dem Unglück vor dem Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen kommen konnte, ist bislang unbekannt. Die Polizei Recklinghausen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.