Movie Park sorgt bei Besuchern für Schnappatmung – es geht ums Geld

Nicht mehr lange warten – und der Movie Park in Bottrop startet in seine neue Saison. Anfang April 2025 soll es soweit sein. Jahr für Jahr locken die filmischen Attraktionen hunderttausende Besucher nach NRW.

Doch der Spaß hat natürlich auch seinen Preis. Wer in einer großen Gruppe in den Movie Park will, der muss gerne mal rechnen, wer ab welchem Alter mit welcher Ermäßigung wie viel fürs Ticket zahlen muss. Doch für besonders frühe Vögel hat der Park nun eine Aktion gestartet.

Movie Park mit besonderer Ticketaktion

Bei einigen Besuchern ist die Vorfreude auf den Movie-Park-Besuch so groß, dass man schon lange vor Saisonbeginn seine Besuchstermine plant – oder wie es der Movie Park auf Facebook schreibt: „Eure Drehtage während der Saison 2025/26 stehen schon fest?“

Denn für alle Movie-Park-Fans, die jetzt schon wissen, wann sie im Frühjahr oder Sommer in Bottrop vorbeischauen wollen, hat der Freizeitpark eine besondere Aktion vorbereitet.

Das sind die regulären Ticket-Preise im Movie Park:

Tageskarte Saison 2025 – 57,90 Euro

Tageskarte Saison 2025, 4-11 Jahre – 52,90 Euro

Tageskarten Saison 2025 ermäßigt – 29,90 Euro

„Aktuell profitiert ihr beim Kauf einer datierten Tageskarte über unseren Onlineshop von unserem Sonderpreis von 34,90 Euro und spart somit ganze 23 Euro im Vergleich zu flexiblen Tageskarten“, schreibt der Movie Park am Mittwoch (5. Februar) auf Facebook.

Heißt: Wenn du schon weißt, wann du in der kommenden Saison in den Movie Park Germany willst, kannst du im Online-Shop richtig sparen.