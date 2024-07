Movie Park: Besucher können an jeder Ecke sparen – unter einer Bedingung

Die Sommerferien sind in vollem Gange und locken viele Besucher in den beliebten Movie Park. Achterbahnen, actionreiche Shows und jede Menge Essen sorgen für einen unvergesslichen Tag bei Groß und Klein. Doch gerade für echte Fans des Freizeitparks, die regelmäßig nach Bottrop fahren, kann der ganze Spaß schnell auf den Geldbeutel schlagen. Für sie gibt es jedoch eine gern genutzte Möglichkeit: den Saisonpass.

Er ist in den vier Varianten Bronze, Silber, Gold und Platin erhältlich und beinhaltet zahlreiche attraktive Angebote, vom freien Eintritt während der Saison über den kostenlosen Speedy-Pass bis hin zu „Rabatten auf ausgewählte Souvenirs & Gastronomie“, wie der Park selbst schreibt. Aber was heißt eigentlich „ausgewählt“? Ein Pärchen hat es ausprobiert und das Ergebnis auf Youtube veröffentlicht.

Movie Park: Sparen beim Essen und Trinken

Ein langer Tag im Movie Park macht hungrig. Zum Glück gibt es zahlreiche gastronomische Angebote von süß bis herzhaft. Bei einigen kann man als Inhaber des Saisonpasses sogar richtig sparen. Das haben Chris und Maike herausgefunden. Die beiden sind absolute Freizeitpark-Fans und teilen auf ihrem Youtube-Kanal viele Einblicke von ihren Besuchen. Diesmal haben sie in vielen Food-Stores im Movie Park nachgefragt, ob es mit der Saisonpass Rabatte gibt.

Im „Fruits and Candy“-Store, wo von gebrannten Mandeln bis zu Schokofrüchten alles angeboten wird, habe es früher einen Dauerkartenrabatt gegeben, so die beiden – den gebe es aber nicht mehr. Auch am Hotdog-Stand und im neuen Bubble Tea Store gibt es keinen Rabatt. Gleich nebenan ist die Bäckerei, bei der es die Prozente gibt. Hier erhalten die Besucher je nach Saisonpass zehn bis 25 Prozent Rabatt. Auch bei „Hollywood Snacks“, wo frische Pommes angeboten werden, können Besitzer der Saisonkarte sparen.

Wo es außerdem Rabatt mit dem Saisonpass gibt:

Snack Attack!

Snacks and Drinks, Happiness Station

Slushy Jacks

Wok of Fame, Yellow Cab Burgers

New York Grill, Spirello

Western Snack, El Sombrero

Cowboy Candy Shop

Pizza Depot, Pear Snack in

Van Helsing‘s Club, Dunkin Donuts

Subway, Trattoria Hollywood

Wo es keinen Rabatt gibt:

California Café

Churros

Western Ranch, Crêpes-Bude

Der Rabatt gilt auch im Shop am Ausgang des Movie Parks und im Excalibur. Das macht insgesamt 22 Gastrobetriebe mit Rabatt und sieben ohne. Was sich im Movie Park gastronomisch getan hat, finden die beiden lobenswert, kritisieren aber die mangelnde Transparenz. Sie fänden es praktisch, wenn an allen gastronomischen Angeboten ein Hinweisschild bzgl. des Rabattes außen angebracht wäre. Fest steht aber: Wer einen Saisonpass besitzt, kann beim Essen und Trinken im Movie Park kräftig sparen.