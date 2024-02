Movie Park-Fans rasten aus – jetzt herrscht Gewissheit!

In wenigen Wochen ist es wieder so weit. Am 22. März öffnet der Movie Park nach der Winterpause seine Tore und dann heißt es wieder für Groß und Klein: wilde Achterbahnfahrten, beeindruckende Shows und Hollywood-Feeling.

Wer es noch gar nicht abwarten kann und am liebsten jetzt gleich den nächsten Ausflug planen möchte, für den plant der Familienpark etwas ganz Besonderes. In den sozialen Netzwerken lässt der Movie Park schließlich die Bombe platzen und stößt bei seinen Fans auf positive Resonanz.

Movie Park überrascht mit Mega-Ankündigung

Der Film- und Freizeitpark in Bottrop ist grade für Familien bei gutem Wetter das Ausflugsziel Nummer eins. Nachdem er vor knapp 27 Jahren ganz nach dem Motto „Hollywood in Germany“ geöffnet hat, überraschte der Movie Park seine Besucher im Winter 2023 erstmalig mit dem Winterevent „Hollywood Christmas“. Im Netz verkündet der Park nun, auf welche besonderen Events sich Movie Park-Fans auch im neuen Jahr 2024 freuen können.

Neben den klassischen Shows in den Frühlings- und Sommermonaten, können sich die Besucher im Herbst erneut auf filmreifen Gruselspaß im Rahmen des Halloween-Events freuen. „Nach einer kurzen Drehpause könnt Ihr dann im Winter gemeinsam mit S.A.D. die Fortsetzung von Movie Park’s Hollywood Christmas erleben“, schreibt der Familienpark in den sozialen Netzwerken. Diese Ankündigung löst bereits jetzt Begeisterung bei den Besuchern aus.

„Ich freue mich riesig, dass Hollywood Christmas weiter geht“, heißt es von der einen Seite. „Es ist besonders schön, dass es wieder das Christmas Event gibt“ wird eine andere Stimme laut. Movie Park-Fans, die ihre Vorfreude kaum noch zügeln können, können bereits jetzt Tickets mit festem Termin im Online-Shop für 29,90 Euro erwerben. Eins steht fest: Auch in diesem Jahr hält der Park sicherlich bei dem ein oder anderen Event-Highlight eine Überraschung bereit.