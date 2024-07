Movie Park mit einmaliger Gelegenheit – Besucher haben nicht viel Zeit

Der Movie Park in Bottrop ist nicht nur ein beliebtes Ausflugszielen für viele Familien in NRW. Wie der Name schon sagt, strömen vor allem Film- und Serien-Fans immer wieder in den Freizeitpark.

Und genau ihnen bietet der Movie Park nun eine ganz besondere Möglichkeit. Doch hier ist Beeilung angesagt – denn die Aktion läuft nur für einen begrenzten Zeitraum.

Movie Park mit besonderer Ausstellung

Seit dem 28. Juni 2024 darf der Movie Park nämlich einige ganz besondere Ausstellungsstücke zeigen. Für Western-Fans hat der Park in seinem Themenbereich „The Old West“ bereits eine Menge zu bieten – doch jetzt kannst du dir dort die Original-Kostüme der Hollywood-Stars Kevin Costner und Sienna Miller anschauen, die sie im kommenden Kino-Blockbuster „Horizon“ (Start: 22. August) tragen werden!

„Horizon“ ist ein Herzensprojekt von Western-Liebhaber Kevin Costner, der mit dem Genre bestens vertraut ist. Seine erste Regiearbeit „Der mit dem Wolf tanzt“ (1990) gewann direkt sieben Oscars, zuletzt spielte er in der Western-Serie „Yellowstone“ mit.

Die Original-Kostüme aus „Horizon“ sind im Movie Park zu sehen. Foto: Julian Huke Photography

In „Horizon“ erzählt Costner nun die Geschichte der Besiedlung des amerikanischen Westens – und das nicht nur in einem einzigen Film. Obwohl „Horizon“ bereits satte drei Stunden lang ist, wird er nur der erste Film einer insgesamt vierteiligen Reihe sein! Die Fortsetzung soll bereits im Dezember 2024 folgen, Teil 3 und 4 werden im Moment noch gedreht.

Aktion dauert nur wenige Wochen

„Wir sind begeistert, unseren Gästen diesen Sommer etwas so Einzigartiges präsentieren zu können“, freut sich Movie-Park-Geschäftsführer Thorsten Backhaus. „Die beiden Kostüme wurden extra direkt vom Set aus Utah zu uns nach Deutschland geflogen und sie werden nur so lange bei uns sein, wie die Produktion sie entbehren kann, da die Dreharbeiten für den dritten Teil der vierteiligen Saga bereits anlaufen. Für Fans von Kevin Costner und Sienna Miller und allgemein dem Wilden Westen wird dies weltweit die erste und einzige Gelegenheit sein, die beiden Kostüme aus nächster Nähe zu sehen.“

Sobald die Schauspieler ihre Outfits wieder brauchen, verlassen sie den Movie Park wieder. Filmfans haben also nur wenige Wochen Zeit, um sich die Kostüme anzusehen.