Movie Park enthüllt Attraktion – Besucher von den Socken! „Bin sprachlos“

Kracher aus Bottrop-Kirchenhellen: Für den Dezember hat sich der beliebte Movie Park etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Normalerweise müssen Groß und Klein im letzten Monat des Jahres auf einen Besuch im Freizeitpark verzichten. Doch nun öffnet der Park auch im Dezember seine Pforten. Und das nicht einfach so, sondern mit einer Premiere der Superlative.

Hollywood meets Bottrop: Im Rahmen des Winter-Events „Movie Park’s Hollywood Christmas“ können sich die Besucher auf ein ganz besonderes Unterhaltungsangebot freuen. Wir haben hier bereits über das Event berichtet. Jetzt gibt es die ersten Bilder – und die lassen die Fans sprachlos!

Movie Park mit Weihnachts-Spektakel: „Großes Kino“

Da hat sich der Movie Park nicht lumpen lassen: An 24 ausgewählten Tagen zwischen dem 1. Dezember 2023 und 7. Januar 2024 wird er seine winterlichen Tore öffnen. „Tausende Lichter, bunte Deko, winterliche Musik und typisch amerikanische Weihnachtsatmosphäre lassen Hollywood in Germany für die ganze Familie neu erstrahlen!“, so der Park in seiner Pressemitteilung. Inspiration für das winterliche Spektakel seien sowohl klassische US-Weihnachtsfilme als auch die Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration in amerikanischen Städten. Nun veröffentlichte der Park erste Einblicke in die Vorbereitungen. Die Fans sind völlig von den Socken: „Das ist wirklich ‚großes Kino‘. Mega schön, Respekt vor der Leistung“, kommentiert ein Facebook-User unter dem Beitrag.

Alle aus Bottrop und Umgebung sind schon ganz heiß auf den Dezember im Movie Park. Die Bilder versprechen jedenfalls Großes und rauben so manch einem den Atem: „Ich bin sprachlos, wow“, heißt es in einem anderen Kommentar.

Entertainment und Shows stehen deutlich im Mittelpunkt

Nach eigenen Angaben sollen für das Winterevent mehr als zehn neue Unterhaltungsmomente für die ganze Familie geschaffen werden. „Unter anderem dürfen sich die Gäste auf eine neue Winter-Show mit Illusionist Christian Farla, eine große Christmas Tree Celebration, Meet Santa Wish Station, winterliche Version der Parade, Eislauffläche, Lichter-Show und vier weihnachtlich gestaltete Themenbereiche mit einigen Extras freuen. Auch die Action auf den Attraktionen kommt nicht zu kurz“, verspricht der Freizeitpark.

Auch der Preis für das Spektakel steht fest: An der Tageskasse zahlen Besucher 44,90 Euro, Kinder von 4 bis 11 Jahren 39,90 Euro. Vorausplanen lohnt sich deshalb. Denn im Onlineshop, in dem ein fester Besuchstag ausgewählt werden muss, kosten die Tageskarten für Erwachsene nur 32,90 Euro und für Kinder 27,90 Euro. Über 10 Euro können also gespart werden. Früh dran sein lohnt sich! An manchen Tagen, meist freitags, ist es sogar noch günstiger.