Movie Park: Mutter erlebt entsetzliche Szenen – „Wirklich ganz schlimm“

Dorothea aus Dinslaken ist nach ihrem Besuch am Sonntag (16. Oktober) im Movie Park nachhaltig verstört. „Meine Tochter hatte große Angst“, sagt sie im Gespräch mit DER WESTEN. Angst hätten sie aber nicht etwa vor den Halloween-Monstern gehabt, die aktuell im Bottroper Freizeitpark ihr „Unwesen“ treiben. Stattdessen habe ihre Tochter befürchtet, dass ein Besucher noch einmal auftauchen könnte.

Denn gemeinsam mit ihren beiden Kindern sei die Mutter aus Dinslaken Zeugin eines Übergriffs auf eine Darstellerin im Movie Park geworden. „Es war wirklich ganz schlimm“, berichtet die Besucherin. Jetzt ermittelt die Polizei.

Movie Park: Mann prügelt auf Mitarbeiterin ein

Die Mutter spricht von einem höchst aggressiven Mann, der auf eine Statistin eingeprügelt habe. Erst habe er wild vor dem Gesicht der Mitarbeiterin herumgefuchtelt. Dann habe er zugeschlagen. „Meine Tochter hat sofort angefangen zu weinen, weil sie so etwas nicht kennt.“ Mehrere Besucher seien dazwischen gegangen, bis die Security eingeschritten hätte. Der aggressive Mann habe in der Zwischenzeit immer weiter versucht, an die Darstellerin heranzukommen. Ein Begleiter habe dabei mitgemischt.

Die Mutter aus Dinslaken selbst habe nach dem Vorfall das Opfer angesprochen und Hilfe angeboten. Die Mitarbeiterin bat darum, ihre Zeugenaussage bei der Polizei zu machen. Das habe Dorothea gemacht. Auf Nachfrage von DER WESTEN verwies der Movie Park in dem Fall auf die Polizei Recklinghausen.

Das sagt die Polizei zum Vorfall im Movie Park

Eine Sprecherin der Polizei bestätigte den Vorfall gegenüber DER WESTEN. Die Polizei geht davon aus, dass es im Rahmen der Halloween-Aktivitäten zu dem Streit gekommen sein dürfte. Demnach habe nicht nur die Mitarbeiterin (22) des Movie Parks Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Auch die beiden Besucher werfen der Angestellten aus Essen Körperverletzung vor.

Die Mutter aus Dinslaken hofft nun, das sich genügend Zeugen melden und eventuell Bilder von Überwachungskameras aufgezeichnet haben, was geschehen ist. Ihr sei wichtig, dass alle wissen, dass die Statisten nur ihren Job als verkleidete Monster gemacht hätten. „Man sagt ja so schön, die echten Monster sind die Menschen.“ Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

