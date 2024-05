Movie Park verlost Gutscheine – doch du musst schnell sein

Tolle Nachrichten für Filmfans: Der Movie Park verlost jetzt Gutscheine!

Doch wer auf freien Eintritt in den Movie Park hofft, ist hier fehl am Platz. Denn es geht hier nicht um Gutscheine für den Park. Viel mehr verteilt der Freizeitpark selbst Gutscheine für ein richtiges Filmerlebnis – und das eben im Kino.

Movie Park verlost Kino-Gutscheine

Zwar ist der Movie Park auch filmreif und mit einem Kinosaal ausgestattet, doch müssen Besucher für dieses Gewinnspiel mit einem anderen Veranstaltungsort vorliebnehmen. Und das können sie sich sogar frei aussuchen.

Auch interessant: Movie Park lässt Besucher zum Spar-Preis rein – diesen Trick solltest du kennen

Ab Donnerstag (16. Mai) kommt der neue Film mit Ryan Reinolds „IF: Imaginäre Freunde“ in die deutschen Kinos. Und für den verlost der Park nun 2 x 4 Kinogutscheine unter allen Teilnehmern. Um die Fantasy-Komödie am besten mit der ganzen Familie zu erleben, musst du allerdings auf Facebook dein Glück versuchen.

Movie Park: Die Uhr tickt!

Wenn du die Gutscheine gewinnen willst, muss du den Facebook-Beitrag liken und kommentieren, ob du als Kind auch mal einen imaginären Freund hattest. „Wenn ja, was würdet Ihr gerne mit Ihnen erleben, wenn Ihr sie wirklich treffen würdet?“, würde der Park dann noch gerne wissen.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Denn wie der Filmtitel schon sagt, geht es in dem Film genau darum: um den imaginären Freund, den man in der Kindheit hatte. „Was wäre, wenn alles, woran Ihr als Kinder geglaubt habt, plötzlich wahr wäre?“, teased der Park den Film vorab an. „Taucht ein in die magische Welt der imaginären Freunde und findet es heraus!“

Der Teilnahmeschluss ist allerdings schon am Mittwoch (15. Mai)! Also solltest du dich besser sputen. Die Gewinner werden per Direktnachricht angeschrieben.