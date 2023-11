Movie Park mit wichtiger Nachricht an Besucher – „Das Ende naht“

Movie Park-Besucher müssen jetzt ganz stark sein – vor allem alle diejenigen, die sich gerne gruseln: Die Zeiten des Halloween-Horror-Festival sind für dieses Jahr vorbei.

Horror-Häuser, Monster mit Kettensägen und Grusel-Shows: Rund um den 31. Oktober verwandelt sich der Movie Park in ein echtes Paradies für Halloween-Fans. Doch damit ist jetzt Schluss – zumindest für dieses Jahr. Das gab der Freizeitpark auf seinem Facebook-Account bekannt.

+++Movie-Park-Mitarbeiter brutal verprügelt – Besucher beschreiben erschütternde Szenen: „War heftig“+++

Movie Park: Noch ein letztes Wochenende kann sich gegruselt werden

„Das Ende naht! Nur noch wenige Drehtage bis zum finalen ‚CUT!‘ des diesjährigen Bloodbusters! Doch bevor unsere Monster das Set verlassen und sich wieder in die Hölle zurückziehen, erwartet Euch ein letztes unheimliches Wochenende voller Angst und Schrecken“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag vom Montag (6. November).

Das Halloween-Horror-Festival findet an ausgewählten Eventtagen statt und geht noch bis Sonntag (12. November). In diesem Jahr feierte das Event sein 25-jähriges Bestehen. „25 Jahre Halloween Horror Festival sind ein wichtiger Meilenstein für uns, auf den wir sehr stolz sind“, sagte Geschäftsführer Thorsten Backhaus in einer Pressemitteilung vom August 2023.

Auch interessant: Movie Park: Besucher rätseln über Attraktion – Freizeitpark wird deutlich

Movie Park: Viele Fans äußern sich tieftraurig

Für viele ist das Horror-Festival DAS Highlight des Jahres in dem Park. Dementsprechend traurig äußern sich auch einige Besucher unter dem Social-Media-Post. „Die beste Zeit im Park endet wieder“ und „Es geht alles immer zu schnell um, aber freue mich schon auf Samstag und Sonntag“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Doch auch im nächsten Jahr findet das Halloween-Horror-Festival mit großer Wahrscheinlichkeit statt – und um dich so richtig zu gruseln, solltest du DIESE Tipps unbedingt kennen. Hier verraten wir dir mehr.