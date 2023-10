Movie Park: Geheimtipp! DAS musst du vor dem Gang in die Horror-Häuser wissen

In der Zeit um Halloween herum herrscht Ausnahmezustand im Movie Park in Bottrop! Horror-Fans kommen dann voll auf ihre Kosten: Monster, Hexen und andere Gruselwesen treiben in dem Freizeitpark ihr Unwesen.

Doch nicht nur auf der freien Fläche kann sich im Movie Park gegruselt werden – auch in den Horror-Häusern sollen Adrenalin-Junkies ihre Dosis Grusel bekommen. Doch einigen ist der Kick wohl noch nicht intensiv genug. Doch es gibt einen ultimativen Geheimtipp, wie du dich bei deinem Gang durch die Horror-Häuser noch mehr erschreckst und gruselst.

Movie-Park-Besucher teilen ultimativen Tipp

Vor allem für die alten Hasen unter den Movie Park Besuchern dürfte es mit dem Gruseln schwer werden. Immerhin besuchen sie den Park Jahr für Jahr – da dürfte man sich doch an den Anblick der ungeheuerlichen Gestalten inzwischen gewöhnt haben.

Doch in einer Movie-Park-Fangruppe haben Besucher jetzt einen wertvollen Tipp geteilt, wie du dich in den Horror-Häusern immer wieder erschreckst. Diesen Geheimtipp solltest du vor deinem nächsten Gang in die Horror-Häuser unbedingt wissen.

Movie Park: Frau hat eine Frage

„Geht man in den Horrorhäusern, wie zum Beispiel im ‚Hell House‘ in einer Gruppe mit anderen Leuten, die auch gebucht haben, zusammen rein oder nur alleine? Und wie schaut es mit dem ‚Final Stop‘ oder ‚Murder Museum‘ aus?“, wollte eine Frau wissen. Und die Facebook-Community gab ihr prompt einen wichtigen Rat mit auf dem Weg.

„Wenn ihr erschreckt werden wollt, versucht euch ein bisschen von der Gruppe abzusetzen oder halt vorne zu gehen“, rät eine Movie-Park-Besucherin der Fragestellerin. Und ein anderer Fan des Freizeitparks sieht das ähnlich: „Das ist halt mega der Müll. Du wirst kaum erschreckt, außer du hast Glück und gehst vor.“

Facebook-User fällt vernichtendes Urteil

Ein weiterer Facebook-User antwortete direkt auf die Frage der Frau: „Immer in Sechs-bis-Zehner-Gruppen mit Fremden, die halt auch zu der Zeit gebucht haben. Aber mit erschrecken ist da nicht viel. Außer im ‚Slaughterhouse‘ finde ich es besser als im ‚Hell House‘ oder so und der Circus war auch immer ganz gut. Wie der jetzt ist am neuen Standort, kann ich nicht sagen.“