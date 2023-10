Movie Park mit einzigartiger Aktion – doch Besucher müssen schnell sein

Der Movie Park hat sich mal wieder etwas Außergewöhnliches einfallen lassen. Denn nicht nur die Fahrgeschäfte sind in dem Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen ein absolutes Highlight.

Im Oktober kommen im Movie Park vor allem Grusel-Fans auf ihre Kosten und werden schonmal auf Halloween eingestimmt. Doch neben dem weltbekannten Halloween Horror Festival gibt es nun eine zusätzliche Aktion.

Movie Park zeigt Filmpremiere

Kurz vor Halloween, nämlich am 26. Oktober, kommt ein neuer Horror-Film in die Kinos. Doch Horror-Fans haben nun die Chance, den Film bereits vorab im Movie Park zu sehen. Denn der schwedische Blockbuster „Halloween Park“ feiert in Bottrop-Kirchhellen Premiere. Doch worum geht es in dem Film?

Parkmanagerin Fiona wird damit beauftragt, sich um ein paar frühere Freunde zu kümmern, die eine exklusive Vorpremiere von Halloween im Vergnügungspark Liseberg gewonnen haben. Dies bedeutet, dass sie eine komplette Nacht allein in dem (vermeintlich) leeren Park verbringen. Doch die Freude über Zuckerwatte, aufregende Fahrgeschäfte und das ausgelassene Lachen entwickeln sich plötzlich in etwas völlig Unerwartetes, als sie bemerken, dass sie nicht die Einzigen im Park sind…

SO kannst du gewinnen

Auf Facebook können Fans nun bei einem Gewinnspiel mitmachen. Denn der Movie Park bietet 1x 2 Plätze für die Premiere, um „gemeinsam mit anderen Special Guests Nervenkitzel pur in unserem Roxy 4-D Kino zu spüren.“ Zudem sollen die Gewinner im Anschluss noch anderthalb Stunden Zeit haben, um ausgewählte Attraktionen zu erleben.

Stattfinden soll die Film-Premiere im Movie Park am 19. Oktober ab 18.30 Uhr. Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein, den Beitrag auf Facebook liken, eine Person in den Kommentaren markieren und begründen, warum sie unbedingt dabei sein sollten. Horror-Fans sollten nicht lange überlegen, denn am 15. Oktober ist Teilnahmeschluss. Der Gewinner wird am Ende per Direktnachricht informiert.