Movie Park Germany: Enthüllt! Das ändert sich zur Weihnachts-Saison 2024

Nicht nur in den Supermärkten von Edeka, Rewe und Co. sind bereits die ersten weihnachtlichen Vorboten eingezogen – auch der Movie Park Germany bereitet sich schon auf die Festtage vor. Unter dem Motto „Movie Park’s Hollywood Christmas“ öffnet der Park in wenigen Wochen seine Tore ganz im weihnachtlichen Hollywood-Glamour.

+++ Movie Park: RTL-Star besucht Horror-Show – und ist fassungslos! „Nicht gruselig“ +++

Dafür sollen nicht nur unzählige Lichter, farbenprächtige Dekoration und stimmungsvolle Weihnachtsmelodien sorgen, auch einige Attraktionen sind von der thematischen Veränderung betroffen. Nun hat ein Mitarbeiter des Parks endlich erste Details verraten.

Movie Park Germany: XXL-Highlight wird vorbereitet

Derzeit sind im Movie Park Germany in Bottrop noch Monster und Geister unterwegs. Dafür sorgen nicht nur zahlreiche Horrorhäuser, sondern auch viele kostümierte Darsteller. Allerdings kommt nach der Gruselzeit die Weihnachtszeit! Für diese XXL-Veränderung bleibt der Park nach dem 12. November für ganze drei Wochen geschlossen.

+++ Movie Park stellt neues Konzept vor – vor allem DIESE Besucher sollten genau hinschauen +++

Denn pünktlich zur Weihnachtszeit startet am 1. Dezember eine neue Veranstaltungsreihe! So soll „Movie Park’s Holly Wood Christmas“ seine Gäste nicht nur festlich zum Jubeln bringen, sondern will auch mit Highlights für strahlende Augen sorgen. Doch die genauen Details sind ein streng gehütetes Geheimnis – bis jetzt.

Erste Details: Mitarbeiter verrät Veränderungen

„Zum Programm kann ich noch nicht viel sagen“, fing der Mitarbeiter des Movie Park Germany an. Das ist aber kein Grund zur Enttäuschung, denn wenig später wurde einiges verraten. So wird „ein Teil des Western-Bereichs mit reinnehmen und der [Santa Monica] Pier wird auch wieder zugänglich sein, das war ja letztes Jahr ein großer Kritikpunkt“. Und nicht nur das: Der „Rollercoaster Bandit wird mit reingenommen“. Eine Sache dürfte aber für Enttäuschung sorgen: Die Achterbahn „Iron Claw“ wird nicht dabei sein.

Aber was ist Weihnachten ohne ein paar Aha-Erlebnisse? Und so werden nähere Informationen rund um das winterliche Highlight-Programm erst später verraten.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Übrigens: Wer seine Weihnachtsmütze schon ausgepackt hat und die Tage bis zum Beginn der Veranstaltung zählt, kann sich auch schon Eintrittskarten kaufen. Bis dahin heißt es warten und Plätzchen backen.