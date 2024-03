Movie Park macht es offiziell – jetzt darf es jeder wissen!

Der Movie Park Germany rollt für die Saison 2024 den roten Teppich aus.

Für die neue Saison stehen einige Änderungen im Bottroper Freizeitpark an. Und die hat der Movie Park endlich enthüllt.

Movie Park mit diesen Neuerungen

Am Freitag (22. März) startet der Movie Park Germany in die Saison 2024. Der Movie Park hat sich vorgenommen, seine Identität als Film- und Freizeitpark in diesem Jahr weiter zu festigen. So wird beispielsweise das ehemalige „Pizza & Pasta“-Restaurant ab Frühjahr „Trattoria Hollywood“ heißen und mit amerikanisch-italienischem Ambiente sowie neuem All You Can Eat-Konzept an den Start gehen (mehr dazu hier >>>). Hier gibt es dann nicht nur Pizza, Pasta, Salate und Snacks zum Flatrate-Tarif, sondern auch Getränke.

Außerdem soll es einen neuen Tom & Jerry 4-D Film und im Sommer eine weitere Staffel der „Sherlock Holmes – A Game of Mystery“-Show mit Christian Farla geben. Nach der Premiere im letzten Jahr findet auch 2024 wieder das Winterevent „Movie Park’s Hollywood Christmas“ statt.

Movie Park setzt mehr auf das Thema Film

„In den vergangenen Jahren hat sich der Movie Park Germany kontinuierlich weiterentwickelt und das Thema Film immer deutlicher in den Park integriert. „Darauf bauen wir auch in Zukunft auf. Gleichzeitig haben wir in dieser Winterpause einige Neuerungen und Renovierungen im Park vorgenommen, um das Erlebnis in Hollywood in Germany zu optimieren“, sagt Geschäftsführer Thorsten Backhaus.

So hat der Movie Park in der Winterpause seinen Kassenbereich umgebaut und einen Teil der Kassenhäuser entfernt. Das ist geschehen, damit mehr Platz für den großen Besucherfluss geschaffen werden konnte. Durch die freiere Fläche wird nun bei Ankunft direkt der Blick auf den Torbogen am Eingang und die Movie-Park-Skyline hervorgehoben.

Gründe für den Umbau sollen unter anderem auch das veränderte Besucherverhalten der letzten Jahre sein. Mittlerweile werden Tickets zu über 90 Prozent online und vorab erworben, sodass eine geringere Anzahl an Kassenhäusern notwendig ist.

Verzichten müssen die Fans auf die Attraktion „The Lost Temple“. Diese bleibt in der Saison 2024 für Umbauarbeiten geschlossen. Hier soll es eine komplett neue Storyline geben. „Diese soll sich – wie die ‚Movie Park Studio Tour‘-Achterbahn und die neue Stunt Show ‚Operation Red Carpet‘ – mit einem neuen familienfreundlichen Abenteuer weiter in die Hollywood-DNA des Parks einfügen“, heißt es vom Movie Park.