Movie Park: Große Ankündigung – doch die Besucher reagieren verärgert.

Damit hat das Team vom Movie Park in Bottrop bestimmt nicht gerechnet.

Auf Facebook wurde ein besonderes Angebot verkündet, das nun wieder im Movie Park gebucht werden kann. Doch manche Besucher nutzen den Post, um sich in den Kommentaren über die hohen Besucherzahlen zu beschweren.

Der Eingang zum Movie Park Germany in Bottrop. Foto: IMAGO / Ralph Lueger

Movie Park verkündet Großes

Bei der Ankündigung geht es um den sogenannten „Speedy Pass“ des Movie Park'. Mit diesem können Besucher Schnellzugänge zu den Fahrgeschäften nutzen und so ordentlich Zeit sparen – natürlich gegen einen Aufpreis.

Das ist der Movie Park Germany:

wurde erstmals am 30. Juni 1996 unter dem Namen „Warner Brothers Movie World“ eröffnet

die Eröffnung unter dem Namen „ Movie Park Germany “ fand am 19. März 2005 statt

“ fand am 19. März 2005 statt ein saisonaler Freizeitpark bei Bottrop-Kirchhellen (NRW) mit dem Schwerpunkt „Film“

bietet auf Filmen basierende Fahrgeschäfte und Shows an

in sieben Themenbereichen gibt es Studios, in denen Fernseh- und Kinoproduktionen gedreht wurden

beschäftigt etwa 90 Festangestellte und 383 Saisonkräfte

Doch bei den Besuchern kommt die Ankündigung nicht besonders gut an. Sie regen sich nämlich darüber auf, dass es derzeit im Movie Park sehr voll sei.

Movie Park: Gäste sind erzürnt

Foto: picture alliance / dpa Themendienst | Ina Fassbender

„Katastrophe! So was von voll. Nicht mehr schön. Viel zu viele Leute, nicht einmal Essen unter 1 Stunde anstehen. Viel zu wenig Personal bei den Essensständen. Sind seit 4 Stunden hier und stehen gerade an der 3.Attraktion Nie Nie wieder!“, lautet beispielsweise der Kommentar einer Besucherin.

Andere Blasen in das gleiche Horn: „Wir waren gestern da. Total überfüllt. Zu wenig Personal. Es fuhr jeweils immer nur ein Wagen. Eigentlich ganz normal, ok. Aber nicht in Corona Zeiten.“

Movie Park äußert sich zu den Beschwerden der Besucher

Doch was sagt der Movie Park zu den Beschwerden der Besucher? „Längere Wartezeiten und hohes Besucheraufkommen sind während der Sommerferien ein Standardthema in Freizeitparks – auch abseits der Corona-Situation“, heißt es auf Anfrage von DER WESTEN. Dennoch würde die behördlich festgelegte Besucherkapazität nicht überschritten: „Wir befinden uns im Rahmen der genehmigten Kapazität und halten die behördlich vorgegebene Grenze entsprechend ein.“

Movie Park: Einige Kunden beschweren sich über lange Wartezeiten. (Symbolbild) Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Und weiter: „Das Besucheraufkommen ist aktuell natürlich höher als zu Beginn der Ferien. Aufgrund der schlechten Wetterlage zu Beginn der NRW-Ferien ist Movie Park Germany nun bei schönem, stabilem Wetter gut ausgelastet und viele Familien holen ihren Besuch in den letzten verbleibenden Ferientagen nach.“ Es käme jedoch nicht zu längeren Wartezeiten als während einer normalen Sommersaison ohne Corona-Maßnahmen. Aufgrund der Regeln, müssten Teile der Warteschlangen nach draußen verlagert werden. „Die Warteschlangen wirken zwar insgesamt länger, jedoch sind sie nicht gefüllter als sonst.“

