Movie Park: Kölner sucht unter Achterbahn nach Schätzen – was er plötzlich findet, lässt ihn ausrasten

Es ist eine Art Schatzsuche: Der 47-jährige Carsten aus Köln ist Sondengänger. Ausgestattet mit einem Metalldetektor und einem Spaten macht er sich auf die Suche nach den ganz großen Schätzen. Jetzt suchte er im Movie Park nach Münzen, Schmuck und Co. – und wurde fündig!

„Wenn ich das Gerät zur Schatzsuche anschalte, dann ist immer Puls angesagt“, betont Carsten gegenüber der „Bild“. „Man weiß ja, was man schon so gefunden hat in elf Jahren.“ Gold, Silber, Schätze, Artefakte. Das alles hat Carsten schon gefunden. Doch es ist auch viel „Müll“ dabei, wie er sagt. „Aber der Spaß überwiegt einfach.“ So auch, als er im Movie Park in Bottrop auf Schatzsuche ging. Ganz offiziell, sogar mit Erlaubnis der Geschäftsführung.

+++Movie Park verkündet Gratis-Angebot – Besucher schauen ganz genau hin+++

Movie Park: Carsten wird direkt fündig

Seine erste Station führte ihn zum „Crazy Surfer“. Dort reiten die Passagiere in einem Gerät wie auf einer Welle. Dabei fliegt den Fahrgästen so einiges aus den Taschen. Und das wollte Carsten finden.

Schon nach kurzer Zeit schlug der Metalldetektor an. „Könnte nen‘ Euro sein“, mutmaßte Carsten zunächst. Immerhin zehn Cent waren es am Ende. Sein erster Fund des Tages. Doch Carsten wusste: Da wird noch Besseres auf ihn zukommen.

+++Movie Park macht es offiziell – Besucher von den Socken: „Total hyped“+++

Carsten erzählt von seinem Rekord-Fund

Dann fand er einen Zipper von einem Reißverschluss – wieder nur eine Niete! Und plötzlich das: ein Silberanhänger! „Oh ja, es ist ein Silberanhänger“, freute er sich über seinen Fund. „Das erste Schmuckteil. Da ist es.“

Plötzlich schlug sein Gerät sogar mehrere Male aus. „Krass, wie viele Signale hier im Boden sind. Wirklich heftig. Da ist auch das, was ich haben wollte, 20 Cent wieder.“ Es folgte der nächste Euro. „Wenn ich hier meinen Stundenlohn mal zusammenrechne, wir liegen definitiv über Mindestlohn.“ Sein Rekord liegt laut eigenen Angaben bei 85 Euro. Das war an einer Strandbar.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

DAS bringt Carsten komplett zum Ausflippen

Und plötzlich kannte Carsten kein Halten mehr: „Was ist das denn? Oh, geil!“, schrie er und jubelte. „Ein Traumfund, Freunde, ein Traumfund.“ Und nachdem er grub, kam es ans Licht: Ein gutes altes Nokia Modell. „No Way. Ich raste aus. Und da ist nichts dran. Die Dinger haben wirklich Sammlerwert teilweise“, freute sich Carsten. Na, wenn das mal kein gelungener Tag war.