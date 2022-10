Movie Park: Heftig, was Besucher mitansehen müssen – „Erschreckend“

Sie sind in den Movie Park gekommen, um sich erschrecken zu lassen – stattdessen wurden sie Zeuginnen erschreckender Szenen. Zwei Besucherinnen haben im Movie Park üble Vorfälle beobachten müssen.

„Beschämend und traurig“, „erschreckend und schlimm“: Im Gespräch mit DER WESTEN nehmen die beiden Movie-Park-Fans kein Blatt vor den Mund. Ihr Ziel ist eindeutig.

Movie Park: „Einfach so erschreckend“

Christina Nienhaus hatte den Movie Park nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche an gleich zwei Tagen besucht. Als Jahreskarten-Inhaberin besuche sie den Freizeitpark seit zehn Jahren regelmäßig zur Halloween-Saison. Was sich in diesem Jahr abspielen sollte, habe sie so schlimme allerdings noch nie erlebt.

Andere Besucher hätten die Halloween-Darsteller bei der Bitte um gemeinsame Selfies extrem bedrängt. Wenn diese keine Zeit gehabt hätten, sei die Lage des Öfteren eskaliert. „Es wird denen hinterhergerannt und dann an den Haaren gezogen oder sie werden angespuckt.“ Aus einer größeren Gruppe heraus habe sich eine Frau mit den Darstellern angelegt („Komm doch her, du Piss…“). „Das war echt so ein Moment, wo ich mir gedacht habe jetzt reicht es auch irgendwann mal“, so Christina Nienhaus und weiter: „Ich finde es einfach so erschreckend, wie dort mit den Darstellern umgegangen wird.“

Im Movie Park Germany haben es die Halloween-Darsteller nicht leicht. (Symbolbild) Foto: Movie Park Germany

Darsteller im Movie Park übel angegangen

Eine andere Besucherin, die namentlich nicht genannt werden möchte, bestätigt solche Vorfälle im Gespräch mit DER WESTEN. Auch sie habe beobachtet, wie Darsteller beleidigt und angerotzt worden seien. Jugendliche sollen sogar versucht haben, den Schauspielern Gegenstände zu klauen.

Sie empfinde die Übergriffe als „richtig beschämend“. „Die geben sich so viel Mühe für uns und stecken ihr Herzblut darein damit wir Spaß haben und dann wissen es einige nicht zu schätzen“, schüttelt die Besucherin den Kopf. Laut Christina Nienhaus würden auch andere Mitarbeiter des Movie Parks von Übergriffen nicht verschont. Deshalb ist sie nun mit ihren Beobachtungen an die Öffentlichkeit gegangen: „Ich hoffe, dass sich dadurch was ändert. Mir tun einfach die Menschen dort leid, die da alle arbeiten.“

DER WESTEN hat dem Movie Park mit den Übergriffen auf seine Mitarbeiter konfrontiert. Eine Antwort auf die Frage, wie der Freizeitpark seine Darsteller besser davor schützen will, steht noch aus.