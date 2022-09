Movie Park: DAS hat es noch nie gegeben – doch Besucher meckern! „Völlig uninteressant“

Am Freitag (30. September) startet NRW in die Herbstferien. Im Movie Park beginnt damit wieder Hochsaison. Passend dazu ist der Freizeitpark in Bottrop in seine traditionelle Halloween-Horror-Festival-Wochen gestartet.

Doch in diesem Jahr lädt der Movie Park nicht nur zum Gruseln, sondern auch zu einer Premiere ein – mit einer wichtigen Botschaft.

Movie Park: DAS hat es noch nie gegeben

Es ist bereits die 24. Ausgabe des Halloween-Spektakels im Movie Park. Schon seit einer Woche lehren rund 270 Monster den Besuchern das Fürchten.

Doch der Freizeitpark hat neben dem Gruselfaktor in diesem Jahr noch mehr zu bieten. So findet in diesem Jahr erstmals die Aktion „Haunters Against Hate“ während des Horror-Festivals statt. Damit wollen die Veranstalter nach eigenen Angaben für Gleichberechtigung und Toleranz kämpfen.

Im Movie Park schocken Monster die Besucher. Foto: Movie Park Germany 2022

Das ist die „Haunters Against Hate“:

Initiative für Toleranz

Entstand nach einem Anschlag auf den Nachtclub Orlando Pulse im Juni 2016

Bei dem Massaker wurden 49 Menschen getötet und 53 weitere verletzt

Opfer stammten alle aus der LGBTQ+ Szene

„Haunters Against Hate“ gründete sich nach vielen Hass-Kommentaren aus der Halloween-Community

„Die Halloween-Darsteller – die im Englischen auch oft als ‚haunter‘ bezeichnet werden – stehen hierbei im Mittelpunkt des Geschehens und machen auf wichtige, gesellschaftliche Themen aufmerksam“, teilte der Movie Park mit.

Das steckt hinter der Aktion im Movie Park

Unter dem Motto „because hate is the scariest thing of all“ („Weil nichts gruseliger als Hass ist“) finden im Freizeitpark verschiedene Aktionen statt. Dazu zählen etwa eine Diskussionsrunde und diverse Infostände.

„Das Highlight der Veranstaltung wird die große Halloween-Parade mit einigen besonderen Gästen und unseren Monstern aus allen Scare Zones und Horrorhäusern!“, verspricht der Movie Park.

Das denken Fans über die Aktion im Movie Park

Viele Fans zeigen sich begeistert von dem Event, das der Movie Park bei Facebook angekündigt hat: „Großartige Aktion“, kommentiert einer, der am Samstag nach eigenen Angaben aber verhindert ist. Eine andere Besucherin wäre gern gekommen, hatte aber schon Tickets an einem anderen Tag reserviert und findet: „Einer der wenigen, aber großen Probleme bei diesen Vorabbuchungen mit den Jahreskarten. Einmal reserviert, kann man vorher nicht mehr in den Park, es sei denn man cancelt den gebuchten Tag komplett.“

Weitere Meldungen aus dem Movie Park:

Kritik hagelt es für eine andere Entwicklung, die im Zusammenhang mit dem Halloween-Festival steht: „Seitdem man für jede Attraktion extra zahlen muss: völlig uninteressant“, schreibt ein Fan.

Ein Hinweis darauf, dass bei vielen der Extra-Aktionen ein Extra-Eintritt verlangt wird. Der liegt beim neuen „Hell House“ etwa bei 12 Euro. Die anderen Horrorhäuser liegen bei drei bis fünf Euro.