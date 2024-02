Movie Park: Attraktionen plötzlich verschwunden – Besucher perplex! „Schade“

Der Movie Park in Bottrop steckt momentan noch in der Saisonpause. Aber bald schon, am 22. März, öffnet der Freizeitpark wieder seine Türen und startet die Movie Park Saison 2024.

Bereits jetzt wurde aber bekannt gegeben, dass ein paar beliebte Attraktionen im Jahr 2024 nicht mehr dabei sein werden. Einige Besucher reagieren darauf perplex. Schließlich handelt es sich dabei auch um eine der Lieblingsattraktionen.

Movie Park: Diese Attraktionen wird es nicht mehr geben

Der Movie Park Germany trennt sich für den Saisonstart 2024 von zwei seiner Attraktionen. Der Autoscooter „Back at the Barnyard Bumpers“ und das Wasserkarussell „Pier Patrol Jet-Ski“ werden zum Saisonstart am Freitag, dem 22. März, nicht mehr im Freizeitpark zu sehen sein. Das bestätige eine Sprecherin von Movie Park auf Nachfrage von „Looopings.nl“.

Gerade der Verlust von „Pier Patrol Jet-Ski“ beschäftigt die Besucher sehr. „Schade, meine Tochter mochte die Jet Ski so gerne“ oder „Welche Attraktion soll denn die Jet-Skis ersetzen? Was anderes geht doch da fast nicht?“ ist unter den Reaktion der Besuchern zu lesen.

So begründet der Movie Park den Abschied

„Pier Patrol Jet-Ski“ gab es seit 2007 im Themenbereich Santa Monica Pier und stammt aus der Produktion des deutschen Herstellers Zierer. Dass es jetzt zum Aus kommt, erklärt der Movie Park wie folgt: „Die technische Wartung wurde vergleichsweise zu intensiv“, erklärt die Sprecherin. „Die Beschaffung von Ersatzteilen war immer eine Herausforderung.“

Das Aus für „Back at the Barnyard Bumpers“, welches 2008 von der italienischen Firma SBF Rides geliefert, hat andere Gründe. Laut der Sprecherin war es „eine der am wenigsten besuchten Attraktionen„ im Park der vergangenen Jahre gewesen.

Die Besucher würden in der letzten Zeit mehr Wert auf Meet-and-Greets mit Maskottchen legen. Deshalb wird die Autoscooter-Bahn im Nickland-Kinderland zur Indoor-Bühne umgebaut. „Damit wir unseren Gästen bei jedem Wetter unsere Charaktere präsentieren können. Das stärkt unsere Position als Film- und Freizeitpark mit bekannten Marken.“

Der Movie Park wird in den kommenden Wochen weitere neue Features für die Saison 2024 bekannt geben. Bereits jetzt ist aber schon eine Veränderung sichtbar: Der Eingangsbereich wurde überarbeitet.